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      Відоме ім'я ще одного військового, який атакував українські кораблі: є фото

      1316 Читать новость на русском
      Оприлюднили дані ще одного військового, який атакував кораблі ВМС України в Керченській протоці
      Оприлюднили дані ще одного військового, який атакував кораблі ВМС України в Керченській протоці / Фото з відкритих джерел

      Оприлюднили дані російського військового, який здійснював агресію проти України. Він брав участь у захопленні катерів ВМС України разом із членами екіпажів у Чорному морі.

      Про це повідомляє "Мілітарний портал".

      Читайте також: Хто обстрілював з неба українські кораблі на Азові: з'явився список російських пілотів

      Так, йдеться про командира протидиверсійного катера "Кинель".

      "Командир протидиверсійного катеру П-424 "Кинель" Чорноморського флоту ВМФ Росії – старший мічман Косинський Олександр Вікторович", – йдеться у повідомленні.

      Захоплення кораблів
      Фото ще одного військового РФ, який захопив кораблі ВМС/ Джерело: mil.in.ua

      Захоплення українських кораблів Фото Військовий РФ
      Косинський Олександр Вікторович/ Джерело: mil.in.ua

      Захоплення українських кораблів Російський військовий Фото
      Командир протидиверсійного російського катера "Кинель"/ Джерело: mil.in.ua

      До слова, раніше з'ясувалось, що атакою на українські кораблі у районі Керченської протоки керував безпосередньо начальник берегової охорони Росії Геннадій Медведєв.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      як розвиваються взаємини між україною і росією: останні події
      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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