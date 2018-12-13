Відоме ім'я ще одного військового, який атакував українські кораблі: є фото

Оприлюднили дані російського військового, який здійснював агресію проти України. Він брав участь у захопленні катерів ВМС України разом із членами екіпажів у Чорному морі.

Про це повідомляє "Мілітарний портал".

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Так, йдеться про командира протидиверсійного катера "Кинель".

"Командир протидиверсійного катеру П-424 "Кинель" Чорноморського флоту ВМФ Росії – старший мічман Косинський Олександр Вікторович", – йдеться у повідомленні.



Фото ще одного військового РФ, який захопив кораблі ВМС/ Джерело: mil.in.ua



Косинський Олександр Вікторович/ Джерело: mil.in.ua



Командир протидиверсійного російського катера "Кинель"/ Джерело: mil.in.ua

До слова, раніше з'ясувалось, що атакою на українські кораблі у районі Керченської протоки керував безпосередньо начальник берегової охорони Росії Геннадій Медведєв.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.