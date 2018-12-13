"Ми не просто робимо попередження": у Росії вибухнули новими погрозами в бік України

У РФ стверджують, що Україна нібито не може гарантувати безпеку російським дипломатам. Відтак тамтешнє міністерство закордонних справ вкотре виступило із погрозами у бік українських дипломатів.

Про це заявила офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише УНІАН.

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Зокрема, Захарову особливо обурює сайт "Миротворець".

Продовжує роботу сайт "Миротворець" – у Києві просто ігнорують вимогу міжнародної громадськості закрити згаданий ресурс, який у масовій свідомості став міцно асоціюватися зі списками смерті. Нещодавно в його базу було внесено двох російських дипломатів, які працюють в Україні, це ставить під загрозу їхню безпеку,

– стверджує вона.

Речниця російського відомства закликала владу України суворо дотримуватись положень Віденської конвенції про дипломатичні взаємини 1961 року в частині захисту співробітників дипломатичних і консульських представництв.

"Я ще раз хотіла б сказати, що ми не просто робимо ці попередження – у нас є можливість відповідати на подібні речі. Це, я хочу сказати, буде зроблено, якщо щодо російських дипломатичних представництв, щодо дипломатів не буде вжито заходів гарантування їхньої безпеки" – пригрозила Захарова.

При цьому вона звернулася до Києва, наголосивши, що "така поведінка не зійде з рук".

До слова, впливові американські аналітики, експерти, колишні урядовці та посли США закликали президента США Дональда Трампа відреагувати на агресію Росії – надати додаткову допомогу Україні у секторі безпеки. Також для активної протидії планам РФ необхідно збільшити тиск на Путіна.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

