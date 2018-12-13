11:56
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      "Мы не просто делаем предупреждение": в России разразились новыми угрозами в сторону Украины

      151 Читати новину українською
      В РФ разразились новыми угрозами в сторону Украины из-за якобы опасности для Российских дипломатов
      В РФ разразились новыми угрозами в сторону Украины из-за якобы опасности для Российских дипломатов / Фото из открытых источников

      В РФ утверждают, что Украина якобы не может гарантировать безопасность российским дипломатам. Поэтому тамошнее министерство иностранных дел в очередной раз выступило с угрозами в сторону украинских дипломатов.

      Об этом заявила официальная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, пишет УНИАН.

      Читайте также: Литва ввела санкции против РФ за агрессию на Азове: в Москве обещают жесткий ответ

      В частности, Захарову особенно возмущает сайт "Миротворец".

      Продолжает работу сайт "Миротворец" – в Киеве просто игнорируют требование международной общественности закрыть упомянутый ресурс, который в массовом сознании стал прочно ассоциироваться со списками смерти. Недавно в его базу были внесены два российских дипломата, которые работают в Украине, это ставит под угрозу их безопасность,
      – утверждает она.

      Пресс-секретарь российского ведомства призвала власти Украины строго придерживаться положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года в части защиты сотрудников дипломатических и консульских представительств.

      "Я еще раз хотела бы сказать, что мы не просто делаем эти предупреждения – у нас есть возможность отвечать на подобные вещи. Это, я хочу сказать, будет сделано, если в отношении российских дипломатических представительств, относительно дипломатов не будут приняты меры обеспечения их безопасности" – пригрозила Захарова.

      При этом она обратилась к Киеву, отметив, что "такое поведение не сойдет с рук".

      К слову, влиятельные американские аналитики, эксперты, бывшие чиновники и послы США призвали президента США Дональда Трампа отреагировать на агрессию России – оказать дополнительную помощь Украине в секторе безопасности. Также для активного противодействия планам РФ необходимо увеличить давление на Путина.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы
      сегодня , 09:18 В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы
      Ігор Саджениця 211
      Победы-2018: о главных достижениях Украины в уходящем году
      сегодня , 09:02 Победы-2018: о главных достижениях Украины в уходящем году
      Інна Жолобович 469
      Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      сегодня , 08:40 Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      Артем Овдієнко 1088
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 декабря , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 262
      Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      12 декабря , 21:26 Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      Наталя Ромашова 1903
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Российские олигархи скупают бункеры, которые защищают от стихии и радиации
      14 мая 2011 , 11:46 1
      Российская "Фабрика троллей" запустила новый сайт
       16 июля , 10:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук