"Мы не просто делаем предупреждение": в России разразились новыми угрозами в сторону Украины

В РФ утверждают, что Украина якобы не может гарантировать безопасность российским дипломатам. Поэтому тамошнее министерство иностранных дел в очередной раз выступило с угрозами в сторону украинских дипломатов.

Об этом заявила официальная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, пишет УНИАН.

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В частности, Захарову особенно возмущает сайт "Миротворец".

Продолжает работу сайт "Миротворец" – в Киеве просто игнорируют требование международной общественности закрыть упомянутый ресурс, который в массовом сознании стал прочно ассоциироваться со списками смерти. Недавно в его базу были внесены два российских дипломата, которые работают в Украине, это ставит под угрозу их безопасность,

– утверждает она.

Пресс-секретарь российского ведомства призвала власти Украины строго придерживаться положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года в части защиты сотрудников дипломатических и консульских представительств.

"Я еще раз хотела бы сказать, что мы не просто делаем эти предупреждения – у нас есть возможность отвечать на подобные вещи. Это, я хочу сказать, будет сделано, если в отношении российских дипломатических представительств, относительно дипломатов не будут приняты меры обеспечения их безопасности" – пригрозила Захарова.

При этом она обратилась к Киеву, отметив, что "такое поведение не сойдет с рук".

К слову, влиятельные американские аналитики, эксперты, бывшие чиновники и послы США призвали президента США Дональда Трампа отреагировать на агрессию России – оказать дополнительную помощь Украине в секторе безопасности. Также для активного противодействия планам РФ необходимо увеличить давление на Путина.

Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.