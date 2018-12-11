Військово-морські сили України готуються відбивати атаку Росії у разі відкритої агресії: фото

На базі окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ стартували навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги. Метою заходу є підвищення рівня готовності військ до застосування за призначенням у разі відкритої агресії Росії.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ.

Збори передбачають теоретичну і практичну підготовку. Зокрема, планується провести тактичні навчання на одному з військових полігонів.

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Варто зазначити, що навчальні збори з резервістами в Збройних Силах України проводяться в рамках запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих областях України,

– зауважили у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що 3 грудня в Україні розпочалися військові збори резервістів. Загальної мобілізації не буде, а всі, кого покликали на збори, до свят повернуться додому.

Що таке оперативний резерв першої черги ЗСУ? Найбільш боєздатний військовий резерв України, до якого входять люди з досвідом участі в бойових діях, які підписали контракти і проходять службу в резерві, а в особливий період – усі, хто відслужив у зоні АТО (ООС). За необхідності їх призиватимуть і комплектуватимуть бойові частини, де вже проходили службу.