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      Військово-морські сили України готуються відбивати атаку Росії у разі відкритої агресії: фото

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      Військово-морські сили України готуються відбивати атаку Росії у разі відкритої агресії
      Військово-морські сили України готуються відбивати атаку Росії у разі відкритої агресії / ВМС ЗСУ.

      На базі окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ стартували навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги. Метою заходу є підвищення рівня готовності військ до застосування за призначенням у разі відкритої агресії Росії.

      Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ.

      Збори передбачають теоретичну і практичну підготовку. Зокрема, планується провести тактичні навчання на одному з військових полігонів.

      Читайте також: У Генштабі повідомили, скільки людей входять до резерву першої черги ЗСУ

      Варто зазначити, що навчальні збори з резервістами в Збройних Силах України проводяться в рамках запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих областях України,
      – зауважили у ВМС ЗСУ.

      Нагадаємо, що 3 грудня в Україні розпочалися військові збори резервістів. Загальної мобілізації не буде, а всі, кого покликали на збори, до свят повернуться додому.

      Що таке оперативний резерв першої черги ЗСУ? Найбільш боєздатний військовий резерв України, до якого входять люди з досвідом участі в бойових діях, які підписали контракти і проходять службу в резерві, а в особливий період – усі, хто відслужив у зоні АТО (ООС). За необхідності їх призиватимуть і комплектуватимуть бойові частини, де вже проходили службу.

      Теги: Новини України Україна – Росія Збройні сили України Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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