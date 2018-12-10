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      У Генштабі повідомили, скільки людей входять до резерву першої черги ЗСУ

      1306 Читать новость на русском
      Українські резервісти
      Українські резервісти / 24 канал

      У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що оперативний резерв першої черги ЗСУ становить понад 200 тисяч осіб. І більшість резервістів готові прибути до військових частин у разі відкритої агресії противника.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника начальника Генштабу ЗСУ Артура Артеменка.

      24 канал повідомляв, що 3 грудня в Україні розпочалися військові збори резервістів. Загальної мобілізації не буде, а всі, кого покликали на збори, до свят повернуться додому.

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      Він додав, що з початку оголошення призову на військові збори, у військових комісаріатах ​​спостерігається позитивна тенденція виконання планових завдань за рахунок резервістів-добровольців, "які без оповіщення, самостійно прибувають до військового комісаріату військових частин".

      "З 3 грудня почався новий цикл масштабних зборових заходів, на які поетапно залучаються резервісти і військовозобов'язані, переважно з бойовим досвідом", – повідомив представник Генштабу.

      За його словами, планується провести збори у складі бригад терміном до 15 діб і в складі навчальних центрів терміном до 20 діб.

      Крім того, в областях, де введено правовий режим воєнного стану, планують провести масові збори з резервістами і військовозобов'язаними з територіальної оборони терміном до 10 діб.

      Артеменко наголосив, що всі зборові заходи передбачається завершити до кінця 2018 року.

      Що таке оперативний резерв першої черги ЗСУ? Найбільш боєздатний військовий резерв України, до якого входять люди з досвідом участі в бойових діях, які підписали контракти і проходять службу в резерві, а в особливий період – усі, хто відслужив у зоні АТО (ООС). За необхідності їх призиватимуть і комплектуватимуть бойові частини, де вже проходили службу.

      Теги: Новини України Збройні сили України Добровольці
      Джерело: 24 Канал
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