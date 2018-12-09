18:05
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Військові збори резервістів: скільки грошей заплатять українцям

      843 Читать новость на русском
      Скільки платять за участь у військових зборах резервістів
      Скільки платять за участь у військових зборах резервістів / Ілюстративне фото

      Резервістам, які проходять військові збори, виплатять середню зарплату на підприємстві, де вони працюють. Окрім того, резервісти отримають низку додаткових виплат.

      Про це повідомляє Facebook-сторінка Сухопутних військ ЗСУ.

      24 канал повідомляв, що 3 грудня в Україні розпочалися військові збори резервістів. Загальної мобілізації не буде, а всі, кого покликали на збори, до свят повернуться додому.

      Читайте також: Полторак про збори резервістів: Кількість добровольців у військкоматах у рази перевищує потребу

      Виплати резервістам прив'язані до розмірів мінімального прожиткового мінімуму на місяць для працездатних осіб та мінімальної зарплати, встановлених на поточний рік.

      Військовозобов'язаним та резервістам за час проходження зборів виплачується:

      - добові за кожен день перебування на зборах (але не по 60 гривень, як усім, а у відсотках – від 20% до 50% (від 60 гривень) залежно від військового звання)

      - середній заробіток на підприємствах (організаціях), в яких працюють призвані на збори особи, з наступним відшкодуванням цих витрат Міністерством оборони;

      - військовозобов'язаним та резервістам, які не працюють, військові частини виплачують грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму (1762 гривні у 2018 році).

      Читайте також: Мобілізація в Україні: у ЗСУ назвали умову, за якої почнуть призивати усіх військовозобов'язаних

      Крім того, резервістам виплачуються:

      - грошові виплати в розмірі від 1,5 до 2 прожиткових мінімумів (від 2643 до 3524 гривень) у залежності від військового звання;

      - одноразове грошове заохочення за підсумками служби в резерві в минулому році (від 1600 до 3100 гривень).

      Зазначимо, що з нарахованих сум утримуються ставки податку на доходи фізичних осіб (у розмірі 18%) і військового збору (в розмірі 1,5%).

      Розрахунок виплат резервістам та військовозобов'язаним ЗСУ за участь у військових зборах
      Розрахунок виплат резервістам та військовозобов'язаним ЗСУ за участь у військових зборах​
       

       

      Теги: Новини України Збройні сили України Міністерство оборони України Гроші Мобілізація
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      сьогодні , 16:00 Авіатор з Буковини побудував унікальний літак з дерева
      Ukrainer 906
      Зовнішньополітичний провал Німеччини
      сьогодні , 14:27 Зовнішньополітичний провал Німеччини
      Борис Немировський 1193
      Где лучшая система здравоохранения: топ-16 стран мира
      сьогодні , 12:02 Где лучшая система здравоохранения: топ-16 стран мира
      Все про здоров'я 1844
      Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      сьогодні , 08:45 Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      Ольга Черненко 3195
      Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO
      сьогодні , 07:34 Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO
      9672
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Уродженка України Оксана Мастерс здобула срібну медаль Паралімпіади-2018
      10 березня , 04:23
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Працівники заводу Ford почали використовувати екзоскелети
       8 серпня , 14:40
      Визначились всі учасники 1/4 фіналу Кубка України
       31 жовтня , 22:12
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук