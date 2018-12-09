Військові збори резервістів: скільки грошей заплатять українцям

Резервістам, які проходять військові збори, виплатять середню зарплату на підприємстві, де вони працюють. Окрім того, резервісти отримають низку додаткових виплат.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Сухопутних військ ЗСУ.

24 канал повідомляв, що 3 грудня в Україні розпочалися військові збори резервістів. Загальної мобілізації не буде, а всі, кого покликали на збори, до свят повернуться додому.

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Виплати резервістам прив'язані до розмірів мінімального прожиткового мінімуму на місяць для працездатних осіб та мінімальної зарплати, встановлених на поточний рік.

Військовозобов'язаним та резервістам за час проходження зборів виплачується:

- добові за кожен день перебування на зборах (але не по 60 гривень, як усім, а у відсотках – від 20% до 50% (від 60 гривень) залежно від військового звання)

- середній заробіток на підприємствах (організаціях), в яких працюють призвані на збори особи, з наступним відшкодуванням цих витрат Міністерством оборони;

- військовозобов'язаним та резервістам, які не працюють, військові частини виплачують грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму (1762 гривні у 2018 році).

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Крім того, резервістам виплачуються:

- грошові виплати в розмірі від 1,5 до 2 прожиткових мінімумів (від 2643 до 3524 гривень) у залежності від військового звання;

- одноразове грошове заохочення за підсумками служби в резерві в минулому році (від 1600 до 3100 гривень).

Зазначимо, що з нарахованих сум утримуються ставки податку на доходи фізичних осіб (у розмірі 18%) і військового збору (в розмірі 1,5%).



Розрахунок виплат резервістам та військовозобов'язаним ЗСУ за участь у військових зборах​

