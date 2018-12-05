Мобілізація в Україні: у ЗСУ назвали умову, за якої почнуть призивати усіх військовозобов'язаних

Повномасштабна мобілізація в Україні почнеться тільки у разі відкритої агресії Росії, а до армії будуть призивати усіх резервістів та військовозобов'язаних українців.

Про це заявив начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Михайло Щербина на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс".

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"Заходи мобілізації будуть проводитись лише у випадку відкритої агресії Російської Федерації. Тоді будуть призиватись не лише ті особи, які перебувають на зборах, а всі резервісти та військовозобов'язані, які призначені до укомплектування військ", – сказав він.

За словами представника Генштабу, на сьогодні оперативний резерв ЗСУ становить близько 200 тисяч осіб.

За даними соцопитувань, 80% цих резервістів готові прибути до ЗСУ, до своїх частин у разі відкритої агресії противника,

– наголосив Щербина.

Він також нагадав, що на час проходження підготовки резервістам гарантується збереження місця роботи, заробітна плата та державне страхування на період зборів, як і у військовослужбовців

"Сума грошових виплат резервістам за місяць підготовки становить від 5200 гривень рядовим до 8600 гривень офіцерам", – зазначив він.

Окрім того, за словами представника ЗСУ, з початку зборів велика кількість резервістів з власної ініціативи прибуває до військкоматів. Тому, у Генштабі дано розпорядження брати на збори понад встановлену чисельність, щоб усі охочі змогли пройти підготовку.

Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна та 24 моряків.



Після цього Україна привела Збройні Сили у повну бойову готовність. 3 грудня Міністерство оборони України розпочало мобілізацію резервістів першої черги – осіб до 40 років, які пройшли відповідну бойову підготовку.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.