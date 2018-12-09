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      Военные сборы резервистов: сколько денег заплатят украинцам

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      Сколько платят за участие в военных сборах резервистов
      Сколько платят за участие в военных сборах резервистов / Иллюстративное фото

      Резервистам, которые проходят военные сборы, выплатят среднюю зарплату на предприятии, где они работают. Кроме того, резервисты получат ряд дополнительных выплат.

      Об этом сообщает Facebook-страница Сухопутных войск ВСУ.

      24 канал сообщал, что 3 декабря в Украине начались военные сборы резервистов. Всеобщей мобилизации не будет, а все, кого позвали на сборы, к праздникам вернутся домой.

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      Выплаты резервистам привязаны к размерам минимального прожиточного минимума в месяц для трудоспособных лиц и минимальной зарплаты, установленных на текущий год.

      Военнообязанным и резервистам за время прохождения сборов выплачивается:

      - суточные за каждый день пребывания на сборах (но не по 60 гривен, как всем, а в процентах – от 20% до 50% (от 60 гривен) в зависимости от воинского звания)

      - средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы лица, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;

      - военнообязанным и резервистам, которые не работают, военные части выплачивают денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 гривны в 2018 году).

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      Кроме того, резервистам выплачиваются:

      - денежные выплаты в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (от 2643 до 3524 гривен) в зависимости от воинского звания;

      - единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 гривен).

      Отметим, что с начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военного сбора (в размере 1,5%).

      Розрахунок виплат резервістам та військовозобов'язаним ЗСУ за участь у військових зборах
      Расчёт выплат резервистам и военнообязанным ВСУ за участие в военных сборах
       

       

      Теги: Новости Украины Деньги Мобилизация Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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