Военные сборы резервистов: сколько денег заплатят украинцам

Резервистам, которые проходят военные сборы, выплатят среднюю зарплату на предприятии, где они работают. Кроме того, резервисты получат ряд дополнительных выплат.

Об этом сообщает Facebook-страница Сухопутных войск ВСУ.

24 канал сообщал, что 3 декабря в Украине начались военные сборы резервистов. Всеобщей мобилизации не будет, а все, кого позвали на сборы, к праздникам вернутся домой.

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Выплаты резервистам привязаны к размерам минимального прожиточного минимума в месяц для трудоспособных лиц и минимальной зарплаты, установленных на текущий год.

Военнообязанным и резервистам за время прохождения сборов выплачивается:

- суточные за каждый день пребывания на сборах (но не по 60 гривен, как всем, а в процентах – от 20% до 50% (от 60 гривен) в зависимости от воинского звания)

- средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы лица, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;

- военнообязанным и резервистам, которые не работают, военные части выплачивают денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 гривны в 2018 году).

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Кроме того, резервистам выплачиваются:

- денежные выплаты в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (от 2643 до 3524 гривен) в зависимости от воинского звания;

- единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 гривен).

Отметим, что с начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военного сбора (в размере 1,5%).



Расчёт выплат резервистам и военнообязанным ВСУ за участие в военных сборах

