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      В Украине стартовали масштабные сборы резервистов: первые результаты

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      В Украине 3 декабря начались военные сборы резервистов. В Минобороны отмечают – всеобщей мобилизации не будет. А все те, кого позвали на сборы, к праздникам вернутся домой. Позвать же должны 178 тысяч человек – именно такой у нас резерв первой очереди.

      Харьковчанин Дмитрий Шабелько – резервист первой очереди. Не ждал звонка из военкомата, а сам вызвался прийти на сборы.

      Читайте также: Мобилизация резервистов: Гай объяснил, кому нужно идти в военкомат

      "А если война, то это лишним не будет. Лучше лишний раз на учебу съездить, 2-3 недели – это не долго", – рассказал резервист Дмитрий Шабелько.

      Они за эти две недели должны вспомнить свою профессию, пройти сплочение воинских коллективов, обучение. Можно сказать, это повышение профессиональной специальности военнослужащего,
      – рассказал заместитель военного комиссара Харьковского областного военкомата Андрей Семенович.

      В Запорожье на сборы резервистов призовут около двух с половиной тысяч человек – одни будут проходить военную подготовку в боевых частях, к которым приписаны, другие – в подразделениях территориальной обороны. В Запорожском облвоенкомате уверены, что план сборов выполнят, поскольку эта категория резервистов от войска не скрывается.

      Мы ждем и будем, прежде всего, призывать на учебные сборы патриотически настроенных граждан Украины, которые в добровольном порядке приходят к нам,
      – сказал заместитель областного военного комиссара Запорожья Владимир Роговой.

      На Херсонщине, где действует военное положение, резервистов и военнообязанных пока не собирают. В областном бюджете на это просто нет денег. Искать решение этой проблемы будут 4 декабря во время сессии областного совета.

      В Минобороны тем временем успокаивают украинцев – всеобщей мобилизации не будет. Разве что в случае открытой агрессии со стороны России.

      Что касается этих сборов, то вызываются не все резервисты, а только резервисты отдельных специальностей. Это определяют бригады и Генеральный штаб, которые конкретно нужны. В частности, это артиллеристы, водители, в зависимости от подразделения,
      – заявил заместитель главы Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай.

      По плану, собрание закончатся до Нового года и все резервисты вернутся домой.

      воєнний стан
      Где введено военное положение: карта

      Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что закон о введении военного положения в 10 областях Украины в течение 30 дней дает право президенту объявлять мобилизацию. 27 ноября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае агрессии России против Украины будет объявлена частичная мобилизация резерва первой очереди.

      Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Что нужно знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Мобилизация Міністерство оборони України Конфликт в Азовском море Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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