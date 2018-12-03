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      Мобилизация резервистов: Гай объяснил, кому нужно идти в военкомат

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      С понедельника, 3 декабря, на полигонах собирают резервистов и военнообязанных. Такое раньше анонсировало Министерство обороны из-за введения военного положения в 10 областях Украины. По всей Украине оперативный резерв первой очереди насчитывает 178 тысяч человек.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал заместитель председателя Совета резервистов при Генштабе ВСУ Мирослав Гай.

      Читайте также: Как будет происходить мобилизация резервистов во время военного положения: объяснение Минобороны

      Призывают далеко не всех, поэтому я вам скажу, что было очень много ребят изумленных и разочарованных из-за того, что их не призвали и не позвонили из военкомата. Хочу успокоить, это нормальные плановые сборы, они происходят как и в бригадах, так и учебных центрах по всей Украине. В бригадах сборы продлятся 15 дней, а в учебных центрах – 20 суток. В тех областях, где введено военное положение, будут происходить собрания территориальной обороны, которые продлятся 10 дней,
      – объяснил Гай.

      По его словам, если вам позвонили из военкомата, то вы уже должны быть на полигоне. Если вам не позвонили, то нужно успокоиться, ведь сейчас конкретная ваша специальность не нужна в той бригаде, к которой вы приписаны.

      "Например, я проходил полноценные сборы в сентябре 2018 года, но сейчас моя бригада не призывалась. К слову, не призывают и те бригады, которые выполняют отдельные задания, а потому заняты", – сказал заместитель председателя Совета резервистов при Генштабе ВСУ.

      Он сказал, если вы подписали контракт и получили повестку, но не явились, то к вам будут претензии – это уголовная ответственность. Надо понимать, что оперативный резерв – это сознательный выбор. Если вы по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам не смогли прийти на собрание, то вам ничего не угрожает, полиция забирать вас не будет.

      Если будет объявлена ​​мобилизация и военкомат вам даст повестку, то будьте добры – появляйтесь, потому что это серьезные вещи,
      – отметил военный.

      воєнний стан\

      Где введено военное положение: карта

      Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что закон о введении военного положения в 10 областях Украины в течение 30 дней дает право президенту объявлять мобилизацию. 27 ноября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае агрессии России против Украины будет объявлена частичная мобилизация резерва первой очереди.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Мобилизация Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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