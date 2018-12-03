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      Мобілізація резервістів: Гай пояснив, кому потрібно йти до військкомату

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      Від понеділка, 3 грудня, на полігонах збирають резервістів та військовозобов'язаних. Таке раніше анонсувало Міністерство оборони через запровадження воєнного стану у 10 областях України. По всій Україні оперативний резерв першої черги налічує 178 тисяч осіб.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів заступник голови Ради резервістів при Генштабі ЗСУ Мирослав Гай.

      Читайте також: Як відбуватиметься мобілізація резервістів під час воєнного стану: пояснення Міноборони

      Призивають далеко не всіх, тому я вам скажу, що було дуже багато хлопців здивованих і розчарованих через те, що їх не призвали та не подзвонили з військкомату. Хочу заспокоїти, це нормальні планові збори, вони відбуваються як і в бригадах, так і навчальних центрах по всій Україні. В бригадах збори триватимуть 15 діб, а в навчальних центрах – 20 діб. В тих областях, де введений воєнний стан, будуть відбуватися збори територіальної оборони, які триватимуть 10 діб,
      – пояснив Гай.

      За його словами, якщо вам подзвонили з військкомату, то ви вже маєте бути на полігоні. Якщо вам не подзвонили, то потрібно заспокоїтись, адже наразі конкретна ваша спеціальність не потрібна в тій бригаді, до якої ви приписані.

      "Наприклад, я проходив повноцінні збори у вересні 2018 року, але зараз моя бригада не призивалася. До слова, не призивають й ті бригади, які виконують окремі завдання, а тому є зайнятими", – сказав заступник голови Ради резервістів при Генштабі ЗСУ.

      Він сказав, якщо ви підписали контракт і отримали повістку, але не з'явилися, то до вас будуть претензії – це кримінальна відповідальність. Треба розуміти, що оперативний резерв – це свідомий вибір. Якщо ви через стан здоров'я або сімейні обставини не змогли прийти на збори, то вам нічого не загрожує, поліція забирати вас не буде. 

      Якщо буде оголошена мобілізація і військкомат вам дасть повістку, то будьте ласкаві – з'являйтеся, бо це серйозні речі,
      – наголосив військовий.

      воєнний стан\
      Де запроваджено військовий стан: карта

      Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що закон про введення воєнного стану в 10 областях України протягом 30 днів надає право президенту оголошувати мобілізацію. 27 листопада Президент України Петро Порошенко заявив, що в разі агресії Росії проти України буде оголошена часткова мобілізація резерву першої черги.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набрало чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Збройні Сили України Міністерство оборони України Мобілізація
      Джерело: 24 канал
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