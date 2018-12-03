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      В Україні стартували масштабні збори резервістів: перші результати

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      В Україні 3 грудня розпочалися військові збори резервістів. В міноборони наголошують – загальної мобілізації не буде. А ті усі, кого покликали на збори до свят, повернуться додому. А покликати мають 178 тисяч людей – саме такий у нас резерв першої черги.

      Харків'янин Дмитро Шабелько – резервіст першої черги. Не чекав дзвінка з військкомату, а сам зголосився прийти на збори. 

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      "А якщо війна, то це зайвим не буде. Краще зайвий раз на навчання з'їздити, 2-3 тижні – це не довго", – розповів резервіст Дмитро Шабелько.

      Вони за ці два тижні повинні згадати свою професію, пройти згуртування військових колективів, навчання. Можна сказати, це є підвищення професійного фаху військовослужбовця,
      – розповів заступник військового комісара Харківського обласного військкомату Андрій Семенович.

      У Запоріжжі на збори резервістів призвуть близько двох з половиною тисяч осіб – одні проходитимуть вишкіл у бойових частинах, до яких приписані, інші – у підрозділах територіальної оборони. У Запорізькому облвійськкоматі впевнені, що план зборів виконають, оскільки ця категорія резервістів від війська не ховається.

      Ми чекаємо і будемо, насамперед, призивати на навчальні збори патріотично налаштованих громадян України, які в добровільному порядку приходять до нас,
      – сказав заступник обласного військового комісара Запоріжжя Володимир Роговий.

      На Херсонщині, де діє воєнний стан, резервістів і військовозобов'язаних поки не збирають. В обласному бюджеті на це просто немає грошей. Шукати розв'язання цієї проблеми будуть 4 грудня під час сесії обласної ради.

      У Міноборони тим часом заспокоюють українців – загальної мобілізації не буде. Хіба що в разі відкритої агресії з боку Росії.

      Щодо цих зборів, то викликаються не всі резервісти, а тільки резервісти окремих спеціальностей. Це визначають бригади і Генеральний штаб, які конкретно потрібні. Зоурема, це артилеристи, водії, в залежності від підрозділу,
      – заявив заступник голови Ради резервістів ЗСУ Мирослав Гай.

      За планом, збори закінчаться до Нового року і всі резервісти повернуться додому.

      воєнний стан
      Де запроваджено військовий стан: карта

      Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що закон про введення воєнного стану в 10 областях України протягом 30 днів надає право президенту оголошувати мобілізацію. 27 листопада Президент України Петро Порошенко заявив, що в разі агресії Росії проти України буде оголошена часткова мобілізація резерву першої черги.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набрало чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Збройні Сили України Конфлікт в Азовському морі Міністерство оборони України Мобілізація
      Джерело: 24 канал
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