В Генштабе сообщили, сколько людей входят в резерв первой очереди ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тысяч человек. И большинство резервистов готовы прибыть в воинские части в случае открытой агрессии противника.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя начальника Генштаба ВСУ Артура Артеменко.

24 канал сообщал, что 3 декабря в Украине начались военные сборы резервистов. Всеобщей мобилизации не будет, а все, кого позвали на собрание, к праздникам вернутся домой.

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Он добавил, что с начала объявления призыва на военные сборы, в военных комиссариатах наблюдается положительная тенденция выполнения плановых заданий за счет резервистов-добровольцев, "которые без оповещения, самостоятельно прибывают к военному комиссариату воинских частей".

"С 3 декабря начался новый цикл масштабных мероприятий по сборам, на которые поэтапно привлекаются резервисты и военнообязанные, преимущественно с боевым опытом", – сообщил представитель Генштаба.

По его словам, планируется провести сборы в составе бригад сроком до 15 суток и в составе учебных центров сроком до 20 суток.

Кроме того, в областях, где введен правовой режим военного положения, планируют провести массовые сборы с резервистами и военнообязанными по территориальной обороне сроком до 10 суток.

Артеменко подчеркнул, что все собранные мероприятия предполагается завершить до конца 2018 года.

Что такое оперативный резерв першой очереди ВСУ? Самый боеспособный военный резерв Украины, в который входят люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период – все, кто отслужил в зоне АТО (ООС). При необходимости их будут призывать и комплектовать в боевые части, где проходили службу.