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      РФ приховує інформацію про поранених українських військових моряків

      2009 Читать новость на русском
      РФ приховує дані про стан здоров'я поранених українських військових моряків
      РФ приховує дані про стан здоров'я поранених українських військових моряків / glavcom.ua

      Російська Федерація не надає достовірну інформацію про стан здоров'я поранених українських військовополонених моряків. Країна-агресор надсилає фейкові медичні довідки, де навіть не зазначено діагноз захисників України.

      Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook

      Так звані "медичні довідки", що надходять до органу військового управління від країни-агресора, оформлені неналежним чином, не мають ні дати, ні реєстраційного номера, тому не можуть вважатися офіційними документами. Діагноз поранених взагалі не зазначається, очевидно має місце намагання затягнути час, щоб приховати докази,
      – зазначає прес-служба. 

      Читайте також: РФ досі не надала офіційних довідок про стан полонених моряків, – Денісова

       

      До того ж, незалежних лікарів до захисників України не допускають, тому неможливо визначити реальний стан здоров'я військовополонених.

      У прес-службі також додали, що представники Російської Федерації  продовжують нахабно себе поводити із пораненими військовополоненими моряками. Надіслані волонтерами костюми, які 2 доби виготовлялися для кожного військового моряка, було серйозно пошкоджено, відірвано навіть капюшони.

      Що сталось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Міністерство оборони України
      Джерело: 24 Канал
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