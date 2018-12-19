РФ приховує інформацію про поранених українських військових моряків

Російська Федерація не надає достовірну інформацію про стан здоров'я поранених українських військовополонених моряків. Країна-агресор надсилає фейкові медичні довідки, де навіть не зазначено діагноз захисників України.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook

Так звані "медичні довідки", що надходять до органу військового управління від країни-агресора, оформлені неналежним чином, не мають ні дати, ні реєстраційного номера, тому не можуть вважатися офіційними документами. Діагноз поранених взагалі не зазначається, очевидно має місце намагання затягнути час, щоб приховати докази,

– зазначає прес-служба.

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До того ж, незалежних лікарів до захисників України не допускають, тому неможливо визначити реальний стан здоров'я військовополонених.

У прес-службі також додали, що представники Російської Федерації продовжують нахабно себе поводити із пораненими військовополоненими моряками. Надіслані волонтерами костюми, які 2 доби виготовлялися для кожного військового моряка, було серйозно пошкоджено, відірвано навіть капюшони.

Що сталось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.



Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.