РФ досі не надала офіційних довідок про стан полонених моряків, – Денісова

Україна досі не має офіційних довідок про стан здоров’я трьох українських поранених моряків, які перебувають у СІЗО "Матроська тиша". Вся отримана інформація – лише на словах.

Про це українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила заступниці політичного радника посольства США Ту Нгуєн під час зустрічі.

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Головне питання, яке цікавить наших американських колег – перебіг ситуації щодо українських військовополонених моряків, яких утримує Російська Федерація. Донесла офіційну позицію України, що згідно Женевської конвенції 1949 року захоплені 24 моряки мають статус військовополонених,

– написала правозахисниця на своїй Facebook-сторінці.

Денісова також зазначила, що розповіла американським дипломатам про умови утримання та стан українських моряків. За її словами, ця ця інформація надходить від українських консулів у Москві та адвокатів.

Звернула увагу, що ми досі не маємо офіційних довідок про стан здоров’я трьох наших поранених у СІЗО "Матроська тиша". Все лише на словах. І я, як уповноважена двічі зверталася до ФСБ, щоб мені надали дозвіл відвідати усіх наших хлопців. Поки не отримала відповідей,

– наголосила омбудсвумен.

Додамо, що 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. У тексті документа йдеться про те, що "присутність російських військових у Криму суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України". У п'ятому пункті міститься засудження Росії через будівництво мосту через Керченську протоку.

Що сталось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя.



Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.





Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.