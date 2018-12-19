РФ скрывает информацию о раненых украинских военных моряках

Российская Федерация не предоставляет достоверную информацию о состоянии здоровья раненых украинских военнопленных моряков. Страна агрессор направляет фейковые медицинские справки, где даже не указан диагноз защитников Украины.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook

Так называемые "медицинские справки", поступающие в орган военного управления от страны-агрессора, оформлены ненадлежащим образом, не имеют ни дать, ни регистрационного номера, поэтому не могут считаться официальными документами. Диагноз раненых вообще не указывается, очевидно имеет место попытка затянуть время, чтобы скрыть улики,

– отмечает пресс-служба.

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К тому же, независимых врачей к защитникам Украины не допускают, поэтому невозможно определить реальное состояние здоровья военнопленных.

В пресс-службе также добавили, что представители Российской Федерации продолжают нагло себя вести с ранеными военнопленными моряками. Присланные волонтерами костюмы, которые 2 суток изготавливались для каждого военного моряка, были серьезно повреждены, оторваны даже капюшоны.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь.



Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.