13:32
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Агресія РФ в Азовському морі: Путін відзначився новим обурливим коментарем

      823 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Азовському морі – це "провокації чинної української влади".

      Про це він сказав під час прес-конференції 20 грудня.

      Читайте також: Захоплені моряки потрібні Путіну для провокацій проти України, – експерт

      Ми констатуємо, що це була провокація, і це вже правильно. Провокації завжди погані. Провокації передбачають загострення ситуації, але навіщо українським партнерам такий розвиток подій? Зрозуміло, що там вибори, а тому потрібно піднімати рейтинги чинного президента. Це погано,
      – зазначив Володимир Путін.

      За його словами, через "провокації рейтинги Петра Порошенка зросли, адже він з п'ятої позиції перемістився на другу-третю".

      "Тобто він своє завдання виконав, але це поганий спосіб підняття рейтингу", – заявив президент РФ.

      Щодо українських військових, то хтось їх туди послав і розраховував, що вони загинуть, але цього не сталось. Зараз тривають слідчі дії, після кримінального провадження все буде зрозуміло,
      – додав Путін.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      сьогодні , 12:18 Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      Наталя Ромашова 216
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      сьогодні , 12:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 497
      Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      сьогодні , 11:32 Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      185
      Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      сьогодні , 10:00 Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      220
      Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      сьогодні , 08:40 Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      Олексій Чибісов 1836
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук