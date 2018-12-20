Агресія РФ в Азовському морі: Путін відзначився новим обурливим коментарем

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Азовському морі – це "провокації чинної української влади".

Про це він сказав під час прес-конференції 20 грудня.

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Ми констатуємо, що це була провокація, і це вже правильно. Провокації завжди погані. Провокації передбачають загострення ситуації, але навіщо українським партнерам такий розвиток подій? Зрозуміло, що там вибори, а тому потрібно піднімати рейтинги чинного президента. Це погано,

– зазначив Володимир Путін.

За його словами, через "провокації рейтинги Петра Порошенка зросли, адже він з п'ятої позиції перемістився на другу-третю".

"Тобто він своє завдання виконав, але це поганий спосіб підняття рейтингу", – заявив президент РФ.

Щодо українських військових, то хтось їх туди послав і розраховував, що вони загинуть, але цього не сталось. Зараз тривають слідчі дії, після кримінального провадження все буде зрозуміло,

– додав Путін.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.