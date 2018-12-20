Агрессия РФ в Азовском море: Путин отличился возмутительным кроментарем

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация с украинскими моряками в Азовском море – это "провокации действующей украинской власти".

Об этом он сказал во время пресс-конференции 20 декабря.

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Мы констатируем, что это была провокация, и это уже правильно. Провокации всегда плохие. Провокация рассчитана на обострение ситуации, но зачем украинским партнерам нужно такое развитие событий? Понятно, что там выборы, а поэтому нужно поднимать рейтинги действующего президента. Это плохо,

– отметил Владимир Путин.

По его словам, из-за "провокации рейтинги Петра Порошенко выросли, ведь он с пятой позиции переместился на вторую-третью".

"То есть он свою задачу выполнил, но это плохой способ поднятия рейтинга", – заявил президент РФ.

Что касается украинских военных, то кто-то их туда послал и рассчитывал, что они погибнут, но этого не произошло. Сейчас продолжаются следственные действия, после уголовного производства все будет понятно,

– добавил Путин.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.