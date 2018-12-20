Захваченные моряки нужны Путину для провокаций против Украины, – эксперт

Владимир Путин будет оттягивать освобождение наших моряков. Президент РФ хочет максимально использовать захват военных для провокаций и диверсий против Украины. Резолюция ООН или отмена встреч с Трампом Путина не остановят.

Такое мнение 24 каналу сообщил сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Как замечает эксперт, одну из таких провокаций удалось сорвать. Россия хотела поставить под сомнение характер ранений моряков заявлениями, что обстрел велся не боевыми снарядами, а так называемыми болванками. Кроме того, по версии россиян, моряки получили ранения в результате подрыва гранаты на судне. Плюс, рассказывает Снегирев, россияне также заявили о том, что один из сотрудников СБУ, который находился на украинском корабле, причастен к "пыткам гражданского населения".

Россия в Европе ведет информационную кампанию против Украины, чтобы поставить под сомнение события в Азовском море. Для этого россияне проводят "следствие" в отношении захваченных ими украинских моряков. То есть и дальше будут фейки, чтобы обвинить Украину в нарушении международного права и договора о совместном использовании акватории Азовского моря,

– замечает Снегирев.

И это, говорит специалист, к сожалению, дало определенные результаты. Спикер парламента Словакии заявил, что надо разобраться в ситуации, и лишь потом говорить об усилении санкций. А это опасно, поскольку эта страна в 2019 году будет председательствовать в ОБСЕ.

Россияне и дальше будут раскалывать ЕС в вопросе введения санкций из-за агрессии в Азовском море. Есть сомнения, что такие действия России повлияют на продолжение строительства газопровода "Северный поток-2". Ведь и в Германии и в Австрии уже есть три российских газохранилища,

– отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались. Среди 19 государств, которые голосовали против, – Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве. В Кремле с резолюцией не согласны – говорят, что сожалеют о принятии этого документа.

В ЕС, в частности глава МИД Польши Яцек Чапутович и глава МИД Финляндии Тимо Сойни считают ревизионистскую политику России одной из угроз для мировой безопасности. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новая личная встреча президентов Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает военные корабли Украины, захваченные вблизи Керченского пролива.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.