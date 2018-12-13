Пока Москва удерживает украинские корабли и моряков, встречи Трампа с Путиным не будет, – Болтон

В американской администрации считают, что новая личная встреча президентов Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает военные корабли Украины, захваченные вблизи Керченского пролива.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

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Не вижу в ближайшем будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока украинские корабли и их экипажи не освобождены,

– сказал советник Трампа.

Добавим, что ранее Трамп отменил запланированную встречу с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября и 1 декабря. Американский президент объяснил свое решение захватом украинских моряков российскими силовиками.

Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



​После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.