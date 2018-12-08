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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Порошенко встретился с сенатором США: стороны обсудили агрессию Кремля

      28 Читати новину українською
      Президент Украины Петр Порошенко встретился с сенатором США Роном Джонсоном
      Президент Украины Петр Порошенко встретился с сенатором США Роном Джонсоном / Пресс-служба Петра Порошенко

      В Украину прибыл сенатор США Рональд Джонсон. Президент Украины Петр Порошенко провел с ним встречу. Стороны обсудили недавний конфликт на Азове и агрессию Кремля в целом.

      Во время мероприятия украинский гарант, в частности, "выразил благодарность американской стороне за твердую двухпартийную поддержку Украины и четкое осуждение недавнего очередного акта вооруженной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе", передает пресс-служба украинского президента.

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      "Хочу поблагодарить за крепкую поддержку нашей борьбы за свободу, демократию и проведения реформ в Украине", – подчеркнул Порошенко.

      Порошенко, Джонсон, агрессия, Кремль, Азов, Россия
      Порошенко обсудил агрессию Кремля с сенатором США Роном Джонсоном 

      Также он подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть три украинских судна.

      Как отмечают спикеры украинского президента, собеседники отметили приоритетность и в дальнейшем укреплять международное давление на Россию, в том числе путем усиления санкций в ответ на агрессивные действия Кремля, а также с целью обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ.

      Сенатор США Джонсон, в свою очередь, отметил, что "приехал в Украину по единственной причине – продемонстрировать крепкую поддержку не только Сената, не только Конгресса, не только Администрации, а всего американского народа".

      "Мы осуждаем действия России. Мы поддерживаем украинский народ, правительство. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины", – заявил американский политик.

      Порошенко, Джонсон, агрессия, Кремль, Азов, Россия
      Мы осуждаем действия России, мы поддерживаем украинский народ, – сенатор Джонсон

      В завершение Порошенко поблагодарил за последовательную поддержку американских законодателей по вопросам предоставления Украине всесторонней помощи, в том числе в контексте длительных реформ и укрепления безопасности и оборонной устойчивости Украины.

      Напомним, 6 декабря в Украину прибыла заместитель министра обороны США Лаура Купер. Представительница Пентагона, в частности, планировала провести консультации с украинскими чиновниками по улучшению украинских вооруженных сил. Кроме того, она должна была обсудить неприемлемую и безрассудную агрессию России.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море, но после трех недель прекратила это делать.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Президент Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости США Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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