Порошенко встретился с сенатором США: стороны обсудили агрессию Кремля
В Украину прибыл сенатор США Рональд Джонсон. Президент Украины Петр Порошенко провел с ним встречу. Стороны обсудили недавний конфликт на Азове и агрессию Кремля в целом.
Во время мероприятия украинский гарант, в частности, "выразил благодарность американской стороне за твердую двухпартийную поддержку Украины и четкое осуждение недавнего очередного акта вооруженной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе", передает пресс-служба украинского президента.
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"Хочу поблагодарить за крепкую поддержку нашей борьбы за свободу, демократию и проведения реформ в Украине", – подчеркнул Порошенко.
Порошенко обсудил агрессию Кремля с сенатором США Роном Джонсоном
Также он подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть три украинских судна.
Как отмечают спикеры украинского президента, собеседники отметили приоритетность и в дальнейшем укреплять международное давление на Россию, в том числе путем усиления санкций в ответ на агрессивные действия Кремля, а также с целью обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ.
Сенатор США Джонсон, в свою очередь, отметил, что "приехал в Украину по единственной причине – продемонстрировать крепкую поддержку не только Сената, не только Конгресса, не только Администрации, а всего американского народа".
"Мы осуждаем действия России. Мы поддерживаем украинский народ, правительство. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины", – заявил американский политик.
Мы осуждаем действия России, мы поддерживаем украинский народ, – сенатор Джонсон
В завершение Порошенко поблагодарил за последовательную поддержку американских законодателей по вопросам предоставления Украине всесторонней помощи, в том числе в контексте длительных реформ и укрепления безопасности и оборонной устойчивости Украины.
Напомним, 6 декабря в Украину прибыла заместитель министра обороны США Лаура Купер. Представительница Пентагона, в частности, планировала провести консультации с украинскими чиновниками по улучшению украинских вооруженных сил. Кроме того, она должна была обсудить неприемлемую и безрассудную агрессию России.
Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море, но после трех недель прекратила это делать.
28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.