Порошенко встретился с сенатором США: стороны обсудили агрессию Кремля

В Украину прибыл сенатор США Рональд Джонсон. Президент Украины Петр Порошенко провел с ним встречу. Стороны обсудили недавний конфликт на Азове и агрессию Кремля в целом.

Во время мероприятия украинский гарант, в частности, "выразил благодарность американской стороне за твердую двухпартийную поддержку Украины и четкое осуждение недавнего очередного акта вооруженной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе", передает пресс-служба украинского президента.

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"Хочу поблагодарить за крепкую поддержку нашей борьбы за свободу, демократию и проведения реформ в Украине", – подчеркнул Порошенко.



Порошенко обсудил агрессию Кремля с сенатором США Роном Джонсоном

Также он подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть три украинских судна.

Как отмечают спикеры украинского президента, собеседники отметили приоритетность и в дальнейшем укреплять международное давление на Россию, в том числе путем усиления санкций в ответ на агрессивные действия Кремля, а также с целью обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ.

Сенатор США Джонсон, в свою очередь, отметил, что "приехал в Украину по единственной причине – продемонстрировать крепкую поддержку не только Сената, не только Конгресса, не только Администрации, а всего американского народа".

"Мы осуждаем действия России. Мы поддерживаем украинский народ, правительство. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины", – заявил американский политик.



Мы осуждаем действия России, мы поддерживаем украинский народ, – сенатор Джонсон

В завершение Порошенко поблагодарил за последовательную поддержку американских законодателей по вопросам предоставления Украине всесторонней помощи, в том числе в контексте длительных реформ и укрепления безопасности и оборонной устойчивости Украины.

Напомним, 6 декабря в Украину прибыла заместитель министра обороны США Лаура Купер. Представительница Пентагона, в частности, планировала провести консультации с украинскими чиновниками по улучшению украинских вооруженных сил. Кроме того, она должна была обсудить неприемлемую и безрассудную агрессию России.