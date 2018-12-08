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      Порошенко зустрівся з сенатором США: сторони обговорили агресію Кремля

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      Президент України Петро Порошенко зустрівся з сенатором США Роном Джонсоном
      Президент України Петро Порошенко зустрівся з сенатором США Роном Джонсоном / Прес-служба Петра Порошенка

      До України прибув сенатор США Рональд Джонсон. Президент України Петро Порошенко провів з ним зустріч. Сторони обговорили нещодавній конфлікт на Азові та агресію Кремля загалом.

      Під час заходу український гарант, зокрема, "висловив вдячність американській стороні за тверду двопартійну підтримку України та чітке засудження нещодавнього чергового акту збройної агресії Російської Федерації у Керченській протоці", передає прес-служба українського президента.

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      "Хочу подякувати за міцну підтримку нашої боротьби за свободу, демократію та проведення реформ в Україні", – підкреслив Порошенко.

      Порошенко, Джонсон, агресія, Кремль, Азов, Росія
      Порошенко обговорив агресію Кремля з сенатором США Роном Джонсоном 

      Також він наголосив, що Росія повинна негайно звільнити українських моряків і повернути три українські судна.

      Як зазначають речники українського президента, співрозмовники відзначили пріоритетність і надалі зміцнювати міжнародний тиск на Росію, у тому числі шляхом посилення санкцій у відповідь на агресивні дії Кремля, а також з метою забезпечення відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно-визнаних кордонів.

      Сенатор США Джонсон, зі свого боку, зауважив, що "приїхав до України з єдиної причини – продемонструвати міцну підтримку не лише Сенату, не лише Конгресу, не лише Адміністрації, а всього американського народу".

      "Ми засуджуємо дії Росії. Ми підтримуємо український народ, уряд. Ми підтримуємо територіальну цілісність України", – заявив американський політик.

      Порошенко, Джонсон, агресія, Кремль, Азов, Росія
      Ми засуджуємо дії Росії, ми підтримуємо український народ, – сенатор Джонсон 

      На завершення Порошенко подякував за послідовну підтримку американських законодавців у питаннях надання Україні всебічної допомоги, в тому числі у контексті тривалих реформ і зміцнення безпекової та оборонної стійкості України.

      Нагадаємо, 6 грудня до України прибула заступник міністра оборони США Лаура Купер. Представниця Пентагону, зокрема, планувала провести консультації з українськими чиновниками щодо покращення українських збройних сил. Крім того, вона мала обговорити неприйнятну та безрозсудну агресію Росії.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини США Президент України Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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