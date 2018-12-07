Результаты встречи Украины и Литвы: соглашение о защите работников и Орден Витовта Великого

Президенты Украины Петр Порошенко и Литвы Даля Грибаускайте подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции. Кроме того, президент Литвы наградила президента Украины Орденом Витовта Великого.

Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.

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Церемония подписания состоялась во время встречи глав двух государств.

Этим соглашением будет обеспечена надлежащая защита прав наших граждан в Литве для детенизации этих процессов и соответственно защиты литовских граждан, которые планируют работать в Украине,

– сказал президент Украины Петр Порошенко.

Известно, что эта сделка стала результатом договоренностей с президентом Литвы в декабре прошлого года.

Сьогодні Україна та Литва підписали Міжурядову угоду про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції. Цей документ має на меті забезпечити належний захист прав наших громадян, які працюють у Литві та відповідно литовських громадян в Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Кроме того, президент добавил, что товарооборот между Украиной и Литвой за первые 9 месяцев текущего года вырос на 17%. И это является результатом работы углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая сегодня доказала свою эффективность.

Товарообіг між Україною і Литвою за перших 9 місяців поточного року зріс на 17%. І це є результатом роботи поглибленої та всеохоплючої зони вільної торгівлі, яка сьогодні довела свою ефективність. pic.twitter.com/JqAmZoR6Xf — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Во время встречи Даля Грибаускайте вручила Петру Порошенко высшую награду Литовской Республики – Орден Витовта Великого, который назначается председателям Литовской и иностранных государств и гражданам за особые заслуги перед Литовским государством.

По словам госпожи Дали, эта награда – не только для Президента, но и для всего украинского народа за мужество, за сопротивление и борьбу за свободу своей страны,

– отметил Порошенко.

З гордістю прийняв з рук Президента @Grybauskaite_LT вищу нагороду Литовської Республіки – Орден Вітовта Великого.



За словами пані Далі, ця нагорода – не тільки для Президента, а й для всього українського народу за мужність, за опір та боротьбу за свободу своєї країни. pic.twitter.com/JuV7QLi1Ok — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Напомним, что в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Украину с официальным визитом. Она решила поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.