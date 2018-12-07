17:59
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Результаты встречи Украины и Литвы: соглашение о защите работников и Орден Витовта Великого

      91 Читати новину українською
      Украина и Литва подписали соглашение о защите заробитчан
      Украина и Литва подписали соглашение о защите заробитчан / Фото из открытых источников

      Президенты Украины Петр Порошенко и Литвы Даля Грибаускайте подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции. Кроме того, президент Литвы наградила президента Украины Орденом Витовта Великого.

      Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.

      Читайте также: Мы получаем угрозы от России. Непросто быть первыми, кто вводит санкции, – президент Литвы

      Церемония подписания состоялась во время встречи глав двух государств.

      Этим соглашением будет обеспечена надлежащая защита прав наших граждан в Литве для детенизации этих процессов и соответственно защиты литовских граждан, которые планируют работать в Украине,
      – сказал президент Украины Петр Порошенко.

      Известно, что эта сделка стала результатом договоренностей с президентом Литвы в декабре прошлого года.

      Кроме того, президент добавил, что товарооборот между Украиной и Литвой за первые 9 месяцев текущего года вырос на 17%. И это является результатом работы углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая сегодня доказала свою эффективность.

      Во время встречи Даля Грибаускайте вручила Петру Порошенко высшую награду Литовской Республики – Орден Витовта Великого, который назначается председателям Литовской и иностранных государств и гражданам за особые заслуги перед Литовским государством.

      По словам госпожи Дали, эта награда – не только для Президента, но и для всего украинского народа за мужество, за сопротивление и борьбу за свободу своей страны,
      – отметил Порошенко.

      Напомним, что в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Украину с официальным визитом. Она решила поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Литва Даля Грибаускайте
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сегодня , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 259
      Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
      сегодня , 16:00 Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
      Марта Вересюк 220
      З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      сегодня , 15:00 З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      Олексій Чибісов 2642
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      сегодня , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      Соломія Соломка 2345
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      133
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук