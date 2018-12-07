Результаты встречи Украины и Литвы: соглашение о защите работников и Орден Витовта Великого
Президенты Украины Петр Порошенко и Литвы Даля Грибаускайте подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции. Кроме того, президент Литвы наградила президента Украины Орденом Витовта Великого.
Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.
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Церемония подписания состоялась во время встречи глав двух государств.
Этим соглашением будет обеспечена надлежащая защита прав наших граждан в Литве для детенизации этих процессов и соответственно защиты литовских граждан, которые планируют работать в Украине,
– сказал президент Украины Петр Порошенко.
Известно, что эта сделка стала результатом договоренностей с президентом Литвы в декабре прошлого года.
Кроме того, президент добавил, что товарооборот между Украиной и Литвой за первые 9 месяцев текущего года вырос на 17%. И это является результатом работы углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая сегодня доказала свою эффективность.
Во время встречи Даля Грибаускайте вручила Петру Порошенко высшую награду Литовской Республики – Орден Витовта Великого, который назначается председателям Литовской и иностранных государств и гражданам за особые заслуги перед Литовским государством.
По словам госпожи Дали, эта награда – не только для Президента, но и для всего украинского народа за мужество, за сопротивление и борьбу за свободу своей страны,
– отметил Порошенко.
Напомним, что в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Украину с официальным визитом. Она решила поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.