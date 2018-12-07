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      В Украину прибыла президент Литвы: известна цель приезда

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      В Украину прибыла президент Литвы
      В Украину прибыла президент Литвы / 24 канал

      В пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Украину с официальным визитом. Она решила поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

      Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.

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      О начале визита президент Литвы Даля Грибаускайте написала у себя на Facebook-странице на литовском и украинском языках.

      Skrendam palaikyti Ukrainos! // Летим поддержать Украину!
      – написала Даля Грибаускайте.

      Она разместила фото с борта самолета, на котором видно, что президент Литвы, скорее всего, путешествует эконом-классом.

      Петр Порошенко поздравил Далю Грибаускайте с прибытием в Украину, а также отметил, что первоочередной вопрос во время разговора с президентом Литвы – отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

      Кроме того, президент Украины написал, что литовская сторона решительно осуждает недавний акт агрессии РФ в Черном море близ Керченского пролива, когда российские оккупанты впервые открыто применили оружие против украинских моряков.

       

       

      Что случилось в Керченском проливе?​25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Петр Порошенко Литва Конфликт в Азовском море Даля Грибаускайте
      Источник: 24 канал
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