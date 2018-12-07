В Украину прибыла президент Литвы: известна цель приезда

В пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте прибыла в Украину с официальным визитом. Она решила поддержать Украину и обсудить отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

Об этом сообщил Петр Порошенко в Twitter.

Читайте также: "Путин слабее, чем хочет казаться": Порошенко объяснил, как Запад может остановить агрессию РФ

О начале визита президент Литвы Даля Грибаускайте написала у себя на Facebook-странице на литовском и украинском языках.

Skrendam palaikyti Ukrainos! // Летим поддержать Украину!

– написала Даля Грибаускайте.

Она разместила фото с борта самолета, на котором видно, что президент Литвы, скорее всего, путешествует эконом-классом.

Петр Порошенко поздравил Далю Грибаускайте с прибытием в Украину, а также отметил, что первоочередной вопрос во время разговора с президентом Литвы – отпор агрессии России на Донбассе и в Азовском море.

Радий вітати в Києві справжнього друга України Президента Литовської Республіки @Grybauskaite_LT pic.twitter.com/76C2y1Qrq0 — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Кроме того, президент Украины написал, что литовская сторона решительно осуждает недавний акт агрессии РФ в Черном море близ Керченского пролива, когда российские оккупанты впервые открыто применили оружие против украинских моряков.

Відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі – першочергове питання під час моєї розмови з Президентом Литви @Grybauskaite_LT. pic.twitter.com/J0NrfbTyLF — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Вдячний литовській стороні за рішуче засудження нещодавнього акту агресії РФ у Чорному морі поблизу Керченської протоки, коли російські окупанти вперше відкрито застосували зброю проти українських моряків. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Что случилось в Керченском проливе?​25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.