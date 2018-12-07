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      В Україну прибула президент Литви: відома мета приїзду

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      В Україну прибула президент Литви
      В Україну прибула президент Литви / 24 канал

      У п’ятницю, 7 грудня, президент Литви Даля Грибаускайте прибула Україну з офіційним візитом. Вона вирішила підтримати Україну та обговорити відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі.

      Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.

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      Про початок візиту президент Литви Даля Грибаускайте написала у себе на Facebook- сторінці литовською та українською мовами.

      Skrendam palaikyti Ukrainos! // Летимо підтримати Україну! 
      – написала Даля Грибаускайте.

      Вона розмістила фото з борту літака, на якому видно, що президент Литви, швидше за все, подорожує економ-класом.

      Петро Порошенко привітав Далю Грибаускайте з прибуттям в Україну, а також зазначив, що першочергове питання під час розмови з президентом Литви – відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі.

      Крім того, президент України написав, що литовська сторона рішуче засуджує нещодавній акт агресії РФ у Чорному морі поблизу Керченської протоки, коли російські окупанти вперше відкрито застосували зброю проти українських моряків. 

       

       

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Петро Порошенко Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Литва Даля Грібаускайте
      Джерело: 24 канал
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