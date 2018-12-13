Порошенко встретился с Меркель в Брюсселе: обсудили введение "Азовского пакета санкций"
Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Азове.
Об этом говорится на официальном сайте главы государства.
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Президент выразил благодарность за усилия, которые предпринимаются Германией с целью прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива, а также за особое внимание, которое Федеральный канцлер уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе,
– говорится в сообщении.
Так, Порошенко во время встречи призвал страны ЕС должным образом отреагировать на акт российской агрессии вблизи Керченского пролива.
"Призвал отреагировать на акт российской агрессии введением так называемого "Азовского пакета санкций", – подчеркнул президент в своем Twitter.
Напомним, Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Брюссель. Там он собирается обсудить с мировыми лидерами агрессию РФ в Азовском море и вопросы продолжения санций против Кремля из-за войны на Донбассе.
Что произошло в Азовском море?
25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.