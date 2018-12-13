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      Порошенко встретился с Меркель в Брюсселе: обсудили введение "Азовского пакета санкций"

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      Порошенко встретился с Меркель в Брюсселе
      Порошенко встретился с Меркель в Брюсселе / president.gov.ua

      Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Азове.

      Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

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      Президент выразил благодарность за усилия, которые предпринимаются Германией с целью прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива, а также за особое внимание, которое Федеральный канцлер уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе,
      – говорится в сообщении.

      Так, Порошенко во время встречи призвал страны ЕС должным образом отреагировать на акт российской агрессии вблизи Керченского пролива.

      "Призвал отреагировать на акт российской агрессии введением так называемого "Азовского пакета санкций", – подчеркнул президент в своем Twitter.

      Напомним, Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Брюссель. Там он собирается обсудить с мировыми лидерами агрессию РФ в Азовском море и вопросы продолжения санций против Кремля из-за войны на Донбассе.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Петр Порошенко Новости Украины Санкции Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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