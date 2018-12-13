19:12
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Порошенко зустрівся з Меркель у Брюсселі: обговорили запровадження "Азовського пакету санкцій"

      350 Читать новость на русском
      Порошенко зустрівся із Меркель у Брюсселі
      Порошенко зустрівся із Меркель у Брюсселі / president.gov.ua

      Президент України Петро Порошенко у Брюсселі обговорив із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на Азові.

      Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

      Читайте також: Відповідь НАТО на агресію Росії: Україна отримає посилену військову допомогу

      Президент висловив вдячність за зусилля, які докладаються Німеччиною з метою припинення блокади Росією акваторії Азовського моря і Керченської протоки, а також за особливу увагу, яку Федеральний канцлер приділяє питанню звільнення українських моряків та гарантуванню свободи судноплавства в регіоні,
      – мовиться у повідомленні.

      Так, Порошенко під час зустрічі закликав країни ЄС належним чином відреагувати на акт російської агресії поблизу Керченської протоки. 

      "Закликав відреагувати на акт російської агресії запровадженням так званого "Азовського пакету санкцій", – наголосив президент у своєму Twitter.

      Нагадаємо, Петро Порошенко вирушив з робочим візитом до Брюсселя. Там він збирається обговорити зі світовими лідерами агресію РФ в Азовському морі та питання продовження санцій проти Кремля через війну на Донбасі.

      Що сталось в Азовському морі?
      25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Санкції Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сьогодні , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 11
      Чому українці вдягають Європу, а самі носять дешевий мотлох
      сьогодні , 19:01 Чому українці вдягають Європу, а самі носять дешевий мотлох
      105
      Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 18:08 Найкращі смартфони другого півріччя 2018 року – рейтинг Техно 24
      1068
      Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      сьогодні , 17:58 Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      16394
      Почему серьезные проблемы в Украине уже стали тенденцией
      сьогодні , 17:30 Почему серьезные проблемы в Украине уже стали тенденцией
      Павло Казарін 199
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації": там розпочалася засуха
       4 червня , 16:46
      Окупанти зазнали втрат на Донбасі
       10 грудня , 07:48
      Українцям дозволять їздити без "прав"
       21 вересня , 11:19
      Тренер Динамо не поїхав з командою на матч проти Шахтаря
       3 листопада , 13:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук