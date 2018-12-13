Порошенко зустрівся з Меркель у Брюсселі: обговорили запровадження "Азовського пакету санкцій"

Президент України Петро Порошенко у Брюсселі обговорив із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на Азові.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

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Президент висловив вдячність за зусилля, які докладаються Німеччиною з метою припинення блокади Росією акваторії Азовського моря і Керченської протоки, а також за особливу увагу, яку Федеральний канцлер приділяє питанню звільнення українських моряків та гарантуванню свободи судноплавства в регіоні,

– мовиться у повідомленні.

Так, Порошенко під час зустрічі закликав країни ЄС належним чином відреагувати на акт російської агресії поблизу Керченської протоки.

"Закликав відреагувати на акт російської агресії запровадженням так званого "Азовського пакету санкцій", – наголосив президент у своєму Twitter.

Вдячний за зусилля, які докладає Німеччина з метою припинення блокади Росією акваторії Азовського моря і Керченської протоки, а також за особливу увагу, яку Федеральний канцлер приділяє питанню звільнення українських моряків та гарантуванню свободи судноплавства в регіоні. pic.twitter.com/63aTWVS8bf — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 грудня 2018 р.

Нагадаємо, Петро Порошенко вирушив з робочим візитом до Брюсселя. Там він збирається обговорити зі світовими лідерами агресію РФ в Азовському морі та питання продовження санцій проти Кремля через війну на Донбасі.

Що сталось в Азовському морі?

25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.