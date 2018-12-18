Решение ООН может ускорить санкции, – эксперт

Резолюцию Генассамблеи ООН об осуждении милитаризации Россией Крыма надо рассматривать, как жест доброй воли, который не имеет особого практического значения. Что помогло бы Украине вернуть Крым или заставило бы Россию освободить наших моряков.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

Политолог обращает внимание на то, что Генассамблея ООН в очередной раз выражает серьезную обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Кроме того, несмотря на то, что 66 стран поддержали резолюцию, а 19 проголосовали против, то 72 воздержались. Это, считает Постоловский, свидетельствует о том, что эти страны не хотят в связи с аннексией Крыма входить в конфликтную ситуацию с Россией.

Сомнительно, что резолюция Генассамблеи ООН как-то повлияет на агрессивные действия России. Москва продолжит милитаризацию Крыма. Собственно, Россия и аннексировала полуостров, чтобы создать там мощную военную базу. Но резолюция может повлиять на ускорение принятия нового пакета санкций США и ЕС,

– замечает Сергей Постоловский.

Впрочем, отмечает эксперт, введение новых санкций – дело не нескольких дней. В США эти пакеты давно подготовлены и ждут подходящего времени. А в Европе идут сложные общественно-политические процессы, протесты во Франции, Венгрии, что играет не на единство ЕС. Им не до Украины и России. Хотя, по его мнению, если США введут новые санкции, то Европа сделает то же самое.

При этом специалист считает, что сейчас украинских военнопленных, захваченных Россией, Кремль не освободит.

Украинские военнопленные моряки – инструмент, которым Путин будет играть в контексте президентских выборов в Украине. Он будет ждать, кто станет следующим президентом, а дальше решать, как быть с нашими моряками. Возможен вариант, что для поддержки и повышения рейтинга пророссийского кандидата Путин может изобразить его неким освободителем, который вернул моряков,

– отметил Постоловский.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались. Среди 19 государств, голосовавших против, – Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэлата Зимбабве.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.