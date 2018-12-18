13:39
18 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, 17 декабря
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, 17 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, 17 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Решение ООН может ускорить санкции, – эксперт

      190 Читати новину українською
      В ООН приняли резолюцию об осуждении действий России в Азовском море
      В ООН приняли резолюцию об осуждении действий России в Азовском море / 24 канал

      Резолюцию Генассамблеи ООН об осуждении милитаризации Россией Крыма надо рассматривать, как жест доброй воли, который не имеет особого практического значения. Что помогло бы Украине вернуть Крым или заставило бы Россию освободить наших моряков.

      Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

      Политолог обращает внимание на то, что Генассамблея ООН в очередной раз выражает серьезную обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Кроме того, несмотря на то, что 66 стран поддержали резолюцию, а 19 проголосовали против, то 72 воздержались. Это, считает Постоловский, свидетельствует о том, что эти страны не хотят в связи с аннексией Крыма входить в конфликтную ситуацию с Россией.

      Сомнительно, что резолюция Генассамблеи ООН как-то повлияет на агрессивные действия России. Москва продолжит милитаризацию Крыма. Собственно, Россия и аннексировала полуостров, чтобы создать там мощную военную базу. Но резолюция может повлиять на ускорение принятия нового пакета санкций США и ЕС,
      – замечает Сергей Постоловский.

      Впрочем, отмечает эксперт, введение новых санкций – дело не нескольких дней. В США эти пакеты давно подготовлены и ждут подходящего времени. А в Европе идут сложные общественно-политические процессы, протесты во Франции, Венгрии, что играет не на единство ЕС. Им не до Украины и России. Хотя, по его мнению, если США введут новые санкции, то Европа сделает то же самое.

      При этом специалист считает, что сейчас украинских военнопленных, захваченных Россией, Кремль не освободит.

      Украинские военнопленные моряки – инструмент, которым Путин будет играть в контексте президентских выборов в Украине. Он будет ждать, кто станет следующим президентом, а дальше решать, как быть с нашими моряками. Возможен вариант, что для поддержки и повышения рейтинга пророссийского кандидата Путин может изобразить его неким освободителем, который вернул моряков,
      – отметил Постоловский.

      Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались. Среди 19 государств, голосовавших против, – Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэлата Зимбабве.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Конфликт в Азовском море Генассамблея ООН Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В "ЛНР" запугали всех "достоверной" информацией о наступлении ЗСУ
      сегодня , 12:03 В "ЛНР" запугали всех "достоверной" информацией о наступлении ЗСУ
      Ольга Черненко 560
      Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      сегодня , 11:00 Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      Віталій Дейнега 249
      Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
      сегодня , 10:01 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
      Оксана Вербіцька 157
      Зрада та перемога опозиції, Або Олігарх олігарху – вовк
      сегодня , 08:40 Зрада та перемога опозиції, Або Олігарх олігарху – вовк
      Катерина Одарченко 1276
      Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      17 декабря , 22:00 Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      Блог Соцмережі 1138
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Как подготовить ребенка к 1 сентября: спецпроект
       31 августа 2015 , 13:33
      Видео, которое шокирует. В сеть выложили момент аварии
       13 октября 2015 , 00:00
      Тренер Ярмоленко доволен комплектацией команды
       18 августа , 11:45
      Что будет, если импорт бензина из России перекроют: прогноз эксперта
       12 ноября , 18:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук