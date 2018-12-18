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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Рішення ООН може прискорити санкції, – експерт

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      В ООН ухвалили резолюцію про засудження дій Росії в Аовському морі
      В ООН ухвалили резолюцію про засудження дій Росії в Аовському морі / 24 канал

      Резолюцію Генасамблеї ООН про засудження мілітаризації Росією Криму треба розглядати, як жест доброї волі, який не має особливого практичного значення. Що допомогло б Україні повернути Крим або змусило б Росію звільнити наших моряків.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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      Політолог звертає увагу на те, що Генасамблея ООН вкотре висловлює серйозну стурбованість щодо мілітаризації Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. Крім того, попри те, що 66 країн підтримали резолюцію, а 19 проголосували проти, то 72 утрималися. Це, вважає Постоловський, свідчить про те, що ці країни не хочуть у зв’язку з анексією Криму входити в конфліктну ситуацію з Росією.

      Сумнівно, що резолюція Генасамблеї ООН якось вплине на агресивні дії Росії. Москва продовжить мілітаризацію Криму. Власне, Росія для того і анексувала півострів, щоб створити там потужну військову базу. Але резолюція може вплинути на прискорення прийняття нового пакету санкцій США і ЄС,
      – зауважує Сергій Постоловський.

      Втім, відзначає експерт, введення нових санкцій – справа не кількох днів. В США ці пакети давно підготовлені і чекають слушного часу. А в Європі йдуть складні суспільно-політичні процеси, протести у Франції, Угорщині, що грає не на єдність ЄС. Їм не до України і Росії. Хоча, на його думку, якщо США введуть нові санкції, то Європа зробить те саме.

      При цьому фахівець вважає, що наразі українських військовополонених, захоплених Росією, Кремль не звільнить.

      Українські військовополонені моряки – інструмент, яким Путін гратиме в контексті президентських виборів в Україні. Він чекатиме, хто стане наступним президентом, а далі вирішуватиме, як бути з нашими моряками. Можливий варіант, що для підтримки і підвищення рейтингу проросійського кандидата, Путін може зобразити його таким собі визволителем, який повернув моряків,
      – зазначив Постоловський.

      Нагадаємо, 17 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися. Серед 19 держав, які голосували проти, – Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Росія, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуелата Зімбабве.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Санкції Конфлікт в Азовському морі Генасамблея ООН Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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