Украина готовится эффектно отреагировать на угрозу со стороны России на Азове

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина должна увеличить свое присутствие в Азовском море, поскольку нужно реагировать на угрозы со стороны Кремля в этом регионе. Следовательно, по его словам, приоритетом на 2019 год будет создание морской базы в Азовском море и штаба Военно-морских сил.

Такое заявление сделал министр обороны Степан Полторак, передает Укринформ.

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Как отметил чиновник, Украине надо усилить свое присутствие в Азовском море.

"Мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море", – отметил он.

В то же время глава Минобороны отметил, что в связи с этим командованию ВМС нужно предоставить расчеты по созданию морской базы на Азовском море.

"ВСУ и ВМС должны быть готовы обеспечить территориальную целостность Украины. Поэтому приоритетом на 2019 год будет создание морской базы в Азовском море и штаба Военно-морских сил", – добавил один из руководителей оборонного сектора.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

АГРЕССИЯ РОССИИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ