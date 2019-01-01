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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Криза в Україні та навколо неї – питання нашої спільної безпеки, – голова ОБСЄ

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      Криза в Україні та навколо неї – питання нашої спільної безпеки, – голова ОБСЄ
      Криза в Україні та навколо неї – питання нашої спільної безпеки, – голова ОБСЄ / Фото з відкритих джерех

      Новий голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Мирослав Лайчак, який почав річне головування Словаччини в ОБСЄ, назвав ситуацію в Україні та навколо неї питанням "спільної безпеки".

      Про це повідомляють у прес-службі ОБСЄ.

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      Мирослав Лайчак сказав, що Словаччина у процесі свого головування активно братиме участь "у зниженні напруги та посиленні довіри".

      Тривала криза в Україні та навколо неї є однією з найважливіших проблем нашої спільної безпеки,
      – йдеться у заяві Лайчака.

      Більше того, Словаччина також назвала три пріоритетні напрямки роботи під час свого головування: запобігання, посередництво та пом'якшення конфліктів з особливою увагою до людей у цих конфліктах, забезпечення безпечнішого майбутнього та сприяння "ефективній багатостронності".

      Ми будемо підтримувати повне виконання існуючих домовленостей, включно з повагою до режиму тиші та відведенням важкого озброєння,
      — зазначено у повідомленні.

      Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року стартував річний термін головування міністра закордонних справ Словаччини Мирослава Лайчака, який невдовзі відвідає Україну.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики ОБСЄ Конфлікт в Азовському морі Словаччина Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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