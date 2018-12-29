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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Росії погрожують ЗСУ прямим зіткненням через контроль над "сірою зоною"

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      У Росії зреагували на інформацію про встановлення ЗСУ контролю над "сірою зоною"
      У Росії зреагували на інформацію про встановлення ЗСУ контролю над "сірою зоною" / Фото з відкритих джерел

      У міністерстві зовнішніх справ Росії відреагували на інформацію про встановлення Збройними силами України контролю над майже всією "сірою зоною" на Донбасі. Там кажуть, що обурені, та погрожують ескалацією.

      Про це відомство повідомляє у офіційному коментарі.

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      24 канал писав, відповідну інформацію озвучив радник президента держави Юрій Бірюков.

      Так, у російському міністерстві наголошують, що наближення ЗСУ до позицій бойовиків істотно збільшує ризик прямого зіткнення.

      На тлі гальмування процесу розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках, погоджених лідерами нормандського формату в Берліні в 2016 року, це виглядає, як відверта провокація, націлена на зрив мирного процесу,
      – заявляють там.

      До всього, у відомстві зазначають, що Росія очікує від спостерігачів ОБСЄ оцінки дій української влади, яка нібито "захопила сіру зону".

      "Це буде сприяти запобіганню можливій ескалації конфлікту, підтримці режиму перемир'я і виконання відповідних положень мінського комплексу заходів", – йдеться у повідомленні.

      Що таке "сіра зона" на Донбасі?У зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі є території, підконтрольні і непідконтрольні Україні, а є загадкова "сіра зона". Поняття "сіра зона" в Україні з’явилося в 2014 році, після того як були підписані мінські угоди. "Сірою зоною" називається нейтральна територія по обидва боки лінії фронту. У деяких місцях її ширина становить кілька кілометрів, в інших – всього 200-300 метрів.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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