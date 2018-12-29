Росія придумала нову провокацію щодо Збройних сил України: Полторак розповів деталі

Збройні сили України не планують здійснювати наступ на Донбасі найближчим часом, а заяви про начебто можливі хімічні атаки в регіоні є черговою провокацією Російської Федерації.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає Укрінформ.

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За його словами, це не перша провокація, яку Росія готує щодо України та про яку заявляє.

Збройні сили України не планували, не планують і не будуть планувати такі провокації. Збройні сили не планують здійснювати наступ найближчим часом. Збройні сили виконують всі домовленості, в тому числі і останню домовленість про перемир'я, яке сьогодні почалося в 00:00, і яке сьогодні вже не виконується терористичними угрупуваннями, оскільки вже є один обстріл,

– наголосив міністр.

Зокрема, Полторак відзначив, що українська сторона відповідально ставиться до своїх зобов'язань, тому така інформація є лише провокацією та диверсією Кремля.

Зазначимо, нещодавно російські ЗМІ раніше поширили інформацію про те, що Україна начебто завезла на підконтрольну територію Донбасу бочки з отруйною хімічною речовиною.

Нагадаємо, раніше одне із російських пропагандистських видань оприлюднило заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зокрема, дипломат наголосив, що у останні дні грудня президент України Петро Порошенко нібито готує провокацію на межі з окупованим Росією Кримом. В Україні вигадки Лаврова прокоментували прем'єр Володимир Гройсман та секретар РНБО Олександр Турчинов, вони назвали слова очільника МЗС РФ маячнею. Згодом пропагандисти Кремля у деталях описали 5 можливих варіантів наступу України на РФ.