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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Росія придумала нову провокацію щодо Збройних сил України: Полторак розповів деталі

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      Полторак розповів про нову провокацію Росії
      Полторак розповів про нову провокацію Росії / Фото з відкритих джерел

      Збройні сили України не планують здійснювати наступ на Донбасі найближчим часом, а заяви про начебто можливі хімічні атаки в регіоні є черговою провокацією Російської Федерації.

      Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає Укрінформ.

      Читайте також: У Росії панікують через вигаданий "наступ ЗСУ": заява МЗС РФ

      За його словами, це не перша провокація, яку Росія готує щодо України та про яку заявляє. 

      Збройні сили України не планували, не планують і не будуть планувати такі провокації. Збройні сили не планують здійснювати наступ найближчим часом. Збройні сили виконують всі домовленості, в тому числі і останню домовленість про перемир'я, яке сьогодні почалося в 00:00, і яке сьогодні вже не виконується терористичними угрупуваннями, оскільки вже є один обстріл,
      – наголосив міністр.

      Зокрема, Полторак відзначив, що українська сторона відповідально ставиться до своїх зобов'язань, тому така інформація є лише провокацією та диверсією Кремля.

      Зазначимо, нещодавно російські ЗМІ раніше поширили інформацію про те, що Україна начебто завезла на підконтрольну територію Донбасу бочки з отруйною хімічною речовиною.

      Нагадаємо, раніше одне із російських пропагандистських видань оприлюднило заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зокрема, дипломат наголосив, що у останні дні грудня президент України Петро Порошенко нібито готує провокацію на межі з окупованим Росією Кримом. В Україні вигадки Лаврова прокоментували прем'єр Володимир Гройсман та секретар РНБО Олександр Турчинов, вони назвали слова очільника МЗС РФ маячнею. Згодом пропагандисти Кремля у деталях описали 5 можливих варіантів наступу України на РФ.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Збройні сили України Степан Полторак Російська пропаганда Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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