У Росії панікують через вигаданий "наступ ЗСУ": заява МЗС РФ

Не можна виключати того, що Україна найближчими днями може перейти до повномасштабних бойових дій на Донбасі.

Про це заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, передає ТАСС.

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17 грудня на зустрічі зі студентами з Дніпра Порошенко підтвердив факт додаткового перекидання низки військових підрозділів Збройних сил України на Донбас. Київ вже не приховує своїх агресивних намірів,

– зазначила вона.

Захарова фактично повторила слова російський пропагандистів про те, що Україна начебто готує провокацію наприкінці грудня.

"Кожен день приходять новини про посилення активності українських військових уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі, особливо, – на Маріупольському і Горлівському напрямках. Не можна виключати, що в найближчі дні ЗСУ можуть перейти до повномасштабних бойових дій", – додала речниця МЗС РФ.

Зазначимо, що нещодавно Сергій Лавров заявив, кого офіційна Москва хоче бачити при владі в Україні.

Нагадаємо, раніше одне із російських пропагандистських видань оприлюднило заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зокрема, так званий дипломат наголосив, що у останні дні грудня президент України Петро Порошенко нібито готує провокацію на межі з окупованим Росією Кримом. В Україні вигадки Лаврова прокоментували прем'єр Володимир Гройсман та секретар РНБО Олександр Турчинов, вони назвали слова очільника МЗС РФ маячнею.

Згодом пропагандисти Кремля у деталях описали 5 можливих варіантів наступу України на РФ.