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      У Москві розповіли, кого хочуть бачити при владі в Україні

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      Сергій Лавров
      Сергій Лавров / фото з відкритих джерел

      Російська Федерація очікує, коли в Україні будуть "адекватні" політики, готові "до конструктивного діалогу і з відповідальним сприйняттям реальності".

      Про це заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.

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      Хотілося б сподіватися, що в Києві рано чи пізно до влади прийдуть адекватні люди, здатні до конструктивного діалогу і з відповідальним сприйняттям реальності,
      – заявив він.

      Глава російського відомства переконує, що РФ не робить односторонніх дій для згортання відносин з Україною та робити цього не збирається. Лавров також згадав про "русофобію" та відмовився коментувати кандидатів на пост президента України, які "вселяють надію на покращення відносин".

      "Нас, зрозуміло, не може не турбувати ситуація, в якій іде підготовка до цих виборів. В Україні рівень насаджуваної зверху русофобії просто зашкалює. По суті, вона стала частиною державної політики. А нинішня київська влада керується не стільки інтересами своєї країни, скільки власними амбіціями, а також "рекомендаціями", а часом – прямими вказівками з інших столиць", – додав очільник МЗС РФ.

      Нагадаємо, раніше одне із російських пропагандистських видань оприлюднило заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зокрема, так званий дипломат наголосив, що у останні дні грудня президент України Петро Порошенко нібито готує провокацію на межі з окупованим Росією Кримом. В Україні вигадки Лаврова прокоментували прем'єр Володимир Гройсман та секретар РНБО Олександр Турчинов, вони назвали слова очільника МЗС РФ маячнею.

      Теги: Новини політики Новини Росії Сергій Лавров Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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