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      В Москве рассказали, кого хотят видеть у власти в Украине

      569 Читати новину українською
      Сергей Лавров
      Сергей Лавров / Фото из открытых источников

      Российская Федерация ожидает, когда в Украине будут "адекватные" политики, готовы "к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности".

      Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

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      Хотелось бы надеяться, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди, способные к конструктивному диалогу и с ответственным восприятием реальности,
      – заявил он.

      Глава российского ведомства уверяет, что РФ не делает односторонних действий для свертывания отношений с Украиной и делать этого не собирается. Лавров также упомянул о "русофобии" и отказался комментировать кандидатов на пост президента Украины, которые "вселяют надежду на улучшение отношений".

      "Нас, разумеется, не может не беспокоить ситуация, в которой идет подготовка к этим выборам. В Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает. По сути, она стала частью государственной политики. А нынешняя киевская власть руководствуется не столько интересами страны, сколько собственными амбициями, а также "рекомендациями", а порой – прямыми указаниями из других столиц", – добавил глава МИД РФ.

      Напомним, ранее одно из российских пропагандистских изданий обнародовало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В частности, так называемый дипломат подчеркнул, что в последние дни декабря президент Украины Петр Порошенко якобы готовит провокацию на границе с оккупированным Россией Крымом. В Украине вымысел Лаврова прокомментировали премьер Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов, они назвали слова главы МИД РФ бредом.

      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Сергей Лавров
      Источник: 24 Канал
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