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      "Он сам это придумал, сам озвучил", — Гройсман прокомментировал заявление Лаврова о провокациях

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      Он сам это придумал, сам озвучил, — Гройсман прокомментировал заявление Лаврова относительно провокаций
      Он сам это придумал, сам озвучил, — Гройсман прокомментировал заявление Лаврова относительно провокаций / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он анонсировал провокации Петра Порошенко на границе с Крымом в конце декабря 2018 года.

      Об этом сообщает Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Брюсселе.

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      Накануне "Комсомольская правда" сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последние дни декабря президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с аннексированным Россией Крымом, и получит от России ответ такой, что "мало не покажется".

      Он получит ответ — мало не покажется, я вас уверяю. Это наша страна, это наши границы,
      — сказал Лавров.

      Владимир Гройсман отреагировал на слова Сергея Лаврова. Он сказал, что Украина никогда и нигде "не создавала прецедентов относительно провокаций".

      Как прокомментировать слова министра иностранных дел Российской Федерации... Первая моя реакция – он это сам придумал, потом еще вышел и сам озвучил. Третье, чего ему не хватает, это, пожалуй, еще реализовать свой абсолютно неадекватный план,
      — сказал премьер в Брюсселе.

      Ранее 24 канал сообщал, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик "ЛНВ" и "ДНР" будет означать для России потерю "всей остальной Украины", а оставлять ее "нацистам" нельзя.

      Смотрите видео пресс-конференции Владимира Гройсмана в Брюсселе.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Война на Донбассе Владимир Гройсман Сергей Лавров
      Источник: 24 канал
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