"Він сам це придумав, сам озвучив", — Гройсман прокоментував заяву Лаврова щодо провокацій
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, у якій він анонсував провокації Петра Порошенка на межі з Кримом наприкінці грудня 2018 року.
Про це повідомляє Володимир Гройсман під час прес-конференції у Брюсселі.
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Напередодні,"Комсомольская правда"повідомляла, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в останні дні грудня президент України Петро Порошенко готує провокацію на межі з анексованим Росією Кримом, і отримає від Росії відповідь таку, що "мало не здасться".
Він отримає відповідь — мало не здасться, я вас запевняю. Це наша країна, це наші кордони,
— сказав Лавров.
Володимир Гройсман відреагував на слова Сергія Лаврова. Він сказав, що Україна ніколи і ніде "не створювала прецедентів щодо провокацій".
Як прокоментувати слова міністра закордонних справ Російської Федерації... Перша моя реакція – він це сам придумав, потім ще вийшов і сам озвучив. Третє, чого йому не вистачає, це, мабуть, ще реалізувати свій абсолютно неадекватний план,
— сказав прем'єр у Брюсселі.
Раніше 24 канал повідомляв, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що визнання Росією самопроголошених республік "ЛНР" і "ДНР" означатиме для Росії втрату "всієї іншої України", а залишати її "нацистам" не можна.
Дивіться відео прес-конференції Володимира Гройсмана у Брюсселі.