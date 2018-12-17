"Він сам це придумав, сам озвучив", — Гройсман прокоментував заяву Лаврова щодо провокацій

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, у якій він анонсував провокації Петра Порошенка на межі з Кримом наприкінці грудня 2018 року.

Про це повідомляє Володимир Гройсман під час прес-конференції у Брюсселі.

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Напередодні,"Комсомольская правда"повідомляла, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в останні дні грудня президент України Петро Порошенко готує провокацію на межі з анексованим Росією Кримом, і отримає від Росії відповідь таку, що "мало не здасться".

Він отримає відповідь — мало не здасться, я вас запевняю. Це наша країна, це наші кордони,

— сказав Лавров.

Володимир Гройсман відреагував на слова Сергія Лаврова. Він сказав, що Україна ніколи і ніде "не створювала прецедентів щодо провокацій".

Як прокоментувати слова міністра закордонних справ Російської Федерації... Перша моя реакція – він це сам придумав, потім ще вийшов і сам озвучив. Третє, чого йому не вистачає, це, мабуть, ще реалізувати свій абсолютно неадекватний план,

— сказав прем'єр у Брюсселі.

Раніше 24 канал повідомляв, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що визнання Росією самопроголошених республік "ЛНР" і "ДНР" означатиме для Росії втрату "всієї іншої України", а залишати її "нацистам" не можна.

Дивіться відео прес-конференції Володимира Гройсмана у Брюсселі.