"Маячня сивого мерина", – Турчинов про "пасажі" Лаврова щодо України

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова щодо нібито наступу на РФ з боку України та "нацистського" тут режиму є "маячнею сивого мерина".

Раніше одне із російських пропагандистських видань оприлюднило заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зокрема, так званий дипломат наголосив, що у останні дні грудня президент України Петро Порошенко нібито готує провокацію на межі з окупованим Росією Кримом.

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За його словами, такі дії у Кремлі не залишаться непоміченими, від український гарант отримає відповідь з боку РФ, і таку, що "мало не здасться".

На таку заяву уже відреагував секретар РНБО Олександр Турчинов. Як наголосив він, це "маячня сивого мерина".

"Викритий" очільником російського МЗС, "запланований в останню декаду грудня наступ української армії разом з американськими та британськими інструкторами на збройні сили РФ", як і інші його пасажі, на кшталт, "нацистського" та "неонацистського режиму" тощо, можна прокоментувати однією фразою. Зроблю це зрозумілою росіянам мовою: "Бред сивой кобылы!" Вибачте, "сивого мерина",

– зауважив український посадовець на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше український прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що Лавров слова про наступ сам придумав, потім ще вийшов і сам озвучив".