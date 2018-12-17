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      "Маячня сивого мерина", – Турчинов про "пасажі" Лаврова щодо України

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      Олександр Турчинов гостро відреагував на слова Лаврова щодо України
      Олександр Турчинов гостро відреагував на слова Лаврова щодо України / 24 канал

      Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова щодо нібито наступу на РФ з боку України та "нацистського" тут режиму є "маячнею сивого мерина".

      Раніше одне із російських пропагандистських видань оприлюднило заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Зокрема, так званий дипломат наголосив, що у останні дні грудня президент України Петро Порошенко нібито готує провокацію на межі з окупованим Росією Кримом.

      Читайте також: Росія втратить решту України, якщо визнає "ЛНР" і "ДНР", — голова МЗС РФ Лавров

      За його словами, такі дії у Кремлі не залишаться непоміченими, від український гарант отримає відповідь з боку РФ, і таку, що "мало не здасться".

      На таку заяву уже відреагував секретар РНБО Олександр Турчинов. Як наголосив він, це "маячня сивого мерина".

      "Викритий" очільником російського МЗС, "запланований в останню декаду грудня наступ української армії разом з американськими та британськими інструкторами на збройні сили РФ", як і інші його пасажі, на кшталт, "нацистського" та "неонацистського режиму" тощо, можна прокоментувати однією фразою. Зроблю це зрозумілою росіянам мовою: "Бред сивой кобылы!" Вибачте, "сивого мерина",
      – зауважив український посадовець на своїй сторінці у Facebook. 

      Нагадаємо, раніше український прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що Лавров слова про наступ сам придумав, потім ще вийшов і сам озвучив".

      Теги: Новини України Новини політики Олександр Турчинов Сергій Лавров Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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