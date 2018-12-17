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      "Бред сивого мерина", – Турчинов о "пассаже" Лаврова в отношении Украины

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      Александр Турчинов остро отреагировал на слова Лаврова в отношении Украины
      Александр Турчинов остро отреагировал на слова Лаврова в отношении Украины / 24 канал

      Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы наступлении на РФ со стороны Украины и "нацистского" здесь режима являются "бредом сивого мерина".

      Ранее одно из российских пропагандистских изданий обнародовало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В частности, так называемый дипломат подчеркнул, что в последние дни декабря президент Украины Петр Порошенко якобы готовит провокацию на границе с оккупированным Россией Крымом.

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      По его словам, такие действия в Кремле не останутся незамеченными, украинский гарант получит ответ со стороны РФ, и такой, что "мало не покажется".

      На такое заявление уже отреагировал секретарь СНБО Александр Турчинов. Как подчеркнул он, это "бред седого мерина".

      "Разоблаченный" главой российского МИД, "запланирован в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие его пассажи, вроде, "нацистского" и "неонацистского режима" и тому подобное, можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это понятным русским языком: "Бред сивой кобылы!" Извините, "сивого мерина",
      – заметил украинский чиновник на своей странице в Facebook.

       

      Напомним, ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявлял, что Лавров слова о наступление сам придумал, потом еще вышел и сам озвучил".

      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Сергей Лавров Александр Турчинов
      Источник: 24 канал
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