"Бред сивого мерина", – Турчинов о "пассаже" Лаврова в отношении Украины

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы наступлении на РФ со стороны Украины и "нацистского" здесь режима являются "бредом сивого мерина".

Ранее одно из российских пропагандистских изданий обнародовало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В частности, так называемый дипломат подчеркнул, что в последние дни декабря президент Украины Петр Порошенко якобы готовит провокацию на границе с оккупированным Россией Крымом.

Читайте также: Россия потеряет остальную Украину, если признает "ЛНВ" и "ДНР", — глава МИД РФ Лавров

По его словам, такие действия в Кремле не останутся незамеченными, украинский гарант получит ответ со стороны РФ, и такой, что "мало не покажется".

На такое заявление уже отреагировал секретарь СНБО Александр Турчинов. Как подчеркнул он, это "бред седого мерина".

"Разоблаченный" главой российского МИД, "запланирован в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие его пассажи, вроде, "нацистского" и "неонацистского режима" и тому подобное, можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это понятным русским языком: "Бред сивой кобылы!" Извините, "сивого мерина",

– заметил украинский чиновник на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявлял, что Лавров слова о наступление сам придумал, потом еще вышел и сам озвучил".