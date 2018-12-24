В России паникуют из-за вымышленного "наступление ВСУ": заявление МИД РФ
Нельзя исключать того, что Украина в ближайшие дни может перейти к полномасштабным боевым действиям на Донбассе.
Об этом заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает ТАСС.
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17 декабря на встрече со студентами из Днепра Порошенко подтвердил факт дополнительной переброски ряда военных подразделений Вооруженных сил Украины на Донбасс. Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений,
– отметила она.
Захарова фактически повторила слова российских пропагандистов о том, что Украина якобы готовит провокацию в конце декабря.
"Каждый день приходят новости об усилении активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно – на Мариупольском и Горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", – добавила пресс-секретарь МИД РФ.
Отметим, что недавно Сергей Лавров заявил, кого официальная Москва хочет видеть при власти в Украине.
Напомним, ранее одно из российских пропагандистских изданий обнародовало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В частности, так называемый дипломат отметил, что в последние дни декабря президент Украины Петр Порошенко якобы готовит провокацию на границе с оккупированным Россией Крымом. В Украине выдумки Лаврова прокомментировали премьер Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов, они назвали слова главы МИД РФ бредом.
Впоследствии пропагандисты Кремля в деталях описали 5 возможных вариантов наступления Украины на РФ.