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      "Напад Порошенка": росЗМІ запустили черговий фейк

      374 Читать новость на русском
      Російська пропаганда
      Російська пропаганда / Ілюстративне фото

      Російські пропагандисти запустили черговий фейк про Україну. Так, вони вважають, що президент Петро Порошенко готує провокацію проти РФ, щоб продовжити воєнний стан в Україні.

      Домисли нафантазували пропагандисти "Комсомольської правди".

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      Так, вони висловили безпідставну думку про те, що президент Петро Порошенко готує провокації і має намір "напасти на Україну".

      Варіантів небагато. Найреалістичніший – це удар Києва по Донбасу. Весь грудень Україна стягувала додаткові війська, – спочатку до Маріуполя. Але коли Москва офіційно заявила про підготовку тут Києвом нападу, Україна почала нарощувати угруповання у Горлівці. Задум простий – відрізати "ЛНР" від "ДНР",
      – певні у росЗМІ.

      Другий варіант, на переконання кремлівських журналістів, – загострення ситуації на кордоні з окупованим Кримом. Так, пропагандисти наводять варіант обстрілу в районі Перекопу, щоб викликати вогонь у відповідь, результати якого будуть зняті іноземними журналістами.

      "Третій варіант – найпростіший – тут нічого вигадувати не треба. Банально знову відправити на забій через Керченську протоку військові кораблі. Турчинов навіть запросив взяти участь у цій авантюрі західних спостерігачів. Не врахував одного – Росія може спокійно пропустити українські кораблі, якщо, звичайно, вони не почнуть нахабніти і порушувати геть усе", – пишуть у виданні.

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      Четвертим варіантом пропагандисти називають атаку українськими силами Придністров'я, де перебувають російські миротворці. 

      "П'ятий варіант – зовсім дурний. Але нинішній Київ здатний і на нього – провокація на кордоні материкової Росії, за яку доведеться відповідати. А далі у всіх випадках – крики в пресі, з трибуни ООН і так далі", – додають пропагандисти.

      Що сталося у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Петро Порошенко Новини політики Російська пропаганда Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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