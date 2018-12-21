"Телесмітник" проти BBC: Росія зібралася помститися британцям за "дискредитацію" каналу RT

Федеральний контролюючий орган "Роскомнадзор" офіційно заявив, що збирається перевірити роботу телеканалу BBC World News та сайту BBC, чи бува не порушують вони своїми матеріалами російське законодавство.

Про це повідомило ВВС.

Нагадаємо, британський медіарегулятор Ofcom 20 грудня 2018 року прийняв рішення про порушення каналом Russia Today британського кодексу телерадіомовлення, зокрема, під час висвітлення отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері. Визнано, що RT порушив принцип неупередженості в семи випадках протягом шести тижнів весною цього року. Саме тому Ofcom розглядає можливість запровадити санкції проти телеканалу.

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Російський медіарегулятор відреагував бурхливо і одразу почав перевірку британського новинного телеканалу та сайту BBC. Речник російського МЗС Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook написала, що російська сторона неодноразово попереджала британську про можливу дзеркальну відповідь.

Давно пора. Мені щиро шкода кореспондентів ВВС, багато з яких є справжніми професіоналами і сумлінно виконують свої обов'язки. Але грубе втручання британського уряду в діяльність російських ЗМІ і постійна пропаганда проти телеканалу RT, спроби дискредитації наших журналістів тощо – не залишають іншого вибору, крім дзеркальної відповіді,

– заявила Захарова.

Представник ВВС у відповідь заявив, що і в Росії, і в усіх без винятку інших країнах світу "ВВС надає аудиторії незалежну інформацію з дотриманням всіх правил і норм місцевого законодавства".



Коментарі до посту Захарової

Користувачі соціальної мережі, де Захарова розмістила пост, були менш дипломатичними: "Російських ЗМІ не існує. Існує російська пропаганда", "Телесмітник рашка-тудей і поруч не стояв з ВВС", "А навіщо росіянам знати правду, якщо є Кисіль-ТВ" тощо.

До слова, ще у листопаді 2014 року головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симонян, відома також як інтерв'юер "Петрова" та "Боширова", скаржилася на цензуру в Британії після того, як британський медіарегулятор Ofcom звинуватив телеканал в необ'єктивному висвітленні подій в Україні.

У 2016 році сюжет англомовного проросійського каналу Russia Today, в якому виявили відверту брехню, також став причиною розслідування британського регулятора ЗМІ, а раніше він вже фіксував 15 інших порушень правил мовлення на Russia Today.