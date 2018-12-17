Є чіткі докази, що хакери з Росії працювали на користь Трампа, – The Washington Post

Комітет з розвідки Сенату отримав звіт, проведений аналітичною компанію разом із експертами з Оксфорда. Аналітики виявили організовану Росією кампанію з дезінформації: хакери використовували соцмережі, з фейкових акаунтів розміщували інформацію, спрямовану на підтримку Дональда Трампа. У повідомленні також йдеться, що саме президент Росії Путін наказав провести хакерські атаки.

Про це повідомило видання The Washington Post.

До слова, діяльність інтернет-ботів посилилась, коли Трамп таки зайняв пост президента США. Нагадаємо, що одразу після виборів 2016 року американське ЦРУ заявило, що також виявило хакерські атаки з боку Росії на офіційні установи в США. Пізніше національна розвідка виклала в публічний доступ незасекречену версію доповіді про "втручання Росії у вибори".

Читайте також: Найгучніші хакерські атаки, які сколихнули всю Україну: вражаючі деталі

Копію звіту офіційно опублікують найближчим часом. У ньому, зокрема, наголошується на такому:

Роботу сторінок у соціальних мережах, які пропагували підтримку Дональда Трампа, оплатили рублями. Для акаунтів використовували номери телефонів російських мобільних операторів. У логах комп'ютерів знайшли IP-адреси, які зареєстровані у Санкт-Петербурзі, де базується російське Агентство інтернет-досліджень.

Усі повідомлення в соцмережах були явно створені в інтересах Республіканської партії і особливо в інтересах Дональда Трампа, який найчастіше згадується в інформаційних кампаніях, спрямованих на електорат консервативних і правих поглядів. Ці повідомлення спонукали групи виборців підтримати його. Для основних груп виборців, які могли становити загрозу для Трампа, підготували інші повідомлення, за допомогою яких їх намагалися заплутати і відрадити від голосування,

– йдеться у звіті.

За підсумками аналізу кількох мільйонів дописів у соцмережах розслідувачі встановили, що їх активність по часу збігалася з ключовими подіями в політиці США: датами дебатів кандидатів у президенти в 2016 році і з'їздів партій.



Хакери Володимира Путіна явно працювали на користь Дональду Трампу

Дані для аналізу отримали від компаній Facebook, Twitter і Google за період до середини 2017 року, коли соцмережі почали власні розслідування діяльності російських ботів. Додатково аналізували інформацію від комітету з розвідки палати представників США.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що 14 грудня авторитетне американське видання The Week оприлюднило обкладинку нового номера, на якій розмістили ілюстрацію до розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року.