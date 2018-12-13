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      Найгучніші хакерські атаки, які сколихнули всю Україну: вражаючі деталі

      Фактор безпеки 130 Читать новость на русском

      Нині важко уявити нашу реальність без інтернету, соціальних мереж та автоматизованих систем управління. Це, безперечно, величезне досягнення, що дозволяє швидко і ефективно задовольняти потреби людства. Проте кожна медаль за досягнення прогресу людства має і зворотну сторону. Електронний шпіонаж, шахрайство, шантаж та навіть кібертероризм стали чи не головними викликами сучасної безпеки.

      23 грудня 2015 року в Івано-Франківську, коли робочий день добігав кінця, до диспетчерів "Прикарпаттяобленерго" почали надходити дзвінки про знеструмлення споживачів. Підстанції області одна за одною виходили з ладу, а диспетчери не мали змоги контролювати цей процес. Про те, що це хакерська атака стало зрозуміло за кілька хвилин.

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      Зловмисники встигли вимкнути понад 10 підстанцій. Знеструмленими залишились 100 населених пунктів Прикарпаття, ще понад дві сотні частково втратили живлення майже на годину, а без світла залишились понад 200 тисяч українців. Відімкнення такої величезної кількості електромереж відбулося вперше у світі. Вже потім фахівці з'ясували з ладу системи управління вивів запущений ззовні вірус під назвою BlackEnergy. У його використанні були помічені російські хакери.

      Коли ми подивились на наші комп'ютери, то побачили, що курсори мишок самі хаотично рухаються по різних підстанція. Вони вимикали лінії, трансформатори,
      – розповів працівник "Прикарпаттяобленерго".

      У червні 2017 року в одну мить більшість компаній України, зокрема, державних, охопила паніка. За лічені години на тисячах моніторів по всій країні з'явився один і той самий напис на чорному екрані про замороження всіх даних. Комп'ютерний вірус під назвою Petya однозначно паралізував банки, пошти, залізницю, аеропорти, ЗМІ, органи влади, транспорт та критично важливі об'єкти інфраструктури. Згодом фахівці назвали це втручання в роботу комп'ютерних мереж і чи не найбільшою кібератакою за останні роки. Тоді Україна виявилась не готовою – компанії кілька днів відновлювали втрачену інформацію, збитки оцінили у 10 мільярдів доларів, а спіймати хакерів так і не вдалося.

      вірус пєтя
      Комп'ютерний вірус Petya

      За останні три роки Росія здійснила понад 7 тисяч кібератак проти України. Їхня головна мета – дестабілізувати ситуацію в державі. Масові відключення електроенергії, телефонного зв'язку та інтернету, труднощі з обслуговування клієнтів і проведення банківських операцій, реальні фінансові збитки – це те, що використовує ворог вже сьогодні. РФ постійно організовує кібернетичні операції проти об'єднання критичної інфраструктури, приватного сектору, а також інформаційно-телекомукаційних систем Збройних Сил України.

      Як українці протидіють агресії у віртуальному світі – дивіться у програмі. 

      Теги: Новини України Фактор безпеки Хакерська атака хакери Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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