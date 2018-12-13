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      Самые громкие хакерские атаки, которые всколыхнули всю Украину: поразительные детали

      Фактор безопасности 59 Читати новину українською

      Сейчас трудно представить нашу реальность без интернета, социальных сетей и автоматизированных систем управления. Это, бесспорно, огромное достижение, позволяющее быстро и эффективно удовлетворять потребности человечества. Однако каждая медаль за достижения прогресса человечества имеет и обратную сторону. Электронный шпионаж, мошенничество и кибертерроризм стали главными вызовами безопасности

      23 декабря 2015 года в Ивано-Франковске, когда рабочий день подходил к концу, диспетчерам "Прикарпатьеоблэнерго" начали поступать звонки об обесточивании потребителей. Подстанции области одна за другой выходили из строя, а диспетчеры не имели возможности контролировать этот процесс. О том, что это хакерская атака стало понятно через несколько минут.

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      Злоумышленники успели выключить более 10 подстанций. Обесточенными остались 100 населенных пунктов Прикарпатья, еще более двухсот частично утратили питания почти на час, а без света остались более 200 тысяч украинцев. Отключение такого огромного количества электросетей произошло впервые в мире. Уже потом специалисты выяснили из строя системы управления вывел запущенный извне вирус под названием BlackEnergy. В его использовании были замечены российские хакеры.

      Когда мы посмотрели на наши компьютеры, то увидели, что курсоры мышек сами хаотично двигаются по разным подстанция. Они выключали линии, трансформаторы,
      – рассказал работник "Прикарпатьеоблэнерго".

      В июне 2017 года в одно мгновение большинство компаний Украины, в частности, государственных, охватила паника. За считанные часы на тысячах мониторов по всей стране появилась одна и та же надпись на черном экране о заморозке всех данных. Компьютерный вирус под названием Petya однозначно парализовал банки, почту, железную дорогу, аэропорты, СМИ, органы власти, транспорт и критически важные объекты инфраструктуры. Впоследствии специалисты назвали это вмешательство в работу компьютерных сетей и не самой крупной кибератакой за последние годы. Тогда Украина оказалась не готовой – компании несколько дней восстанавливали утраченную информацию, ущерб оценили в 10 миллиардов долларов, а поймать хакеров так и не удалось.

      вірус пєтя

      Компьютерный вирус Petya

      За последние три года Россия совершила более 7 тысяч кибератак против Украины. Их главная цель – дестабилизировать ситуацию в государстве. Массовые отключения электроэнергии, телефонной связи и интернета, трудности с обслуживанием клиентов и проведение банковских операций, реальные финансовые убытки – это то, что использует враг уже сегодня. РФ постоянно организовывает кибернетические операции против объединения критической инфраструктуры, частного сектора, а также информационно-телекомуникационных систем Вооруженных Сил Украины.

      Как украинцы противодействуют агрессии в виртуальном мире – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска хакеры Хакерская атака Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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