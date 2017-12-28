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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Голос Америки. Підсумки розслідування втручання Росії у вибори США

Голос Америки 23:04, 28 грудня 86 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – основні віхи та проміжкові результати розслідування російського втручання в американські вибори.

Також у випуску:

Держдеп бачить в обміні полоненими поступ у виконанні Мінських домовленостей.

"Ми знаємо, з ким маємо справу", – Держсекретар Тіллерсон про Росію.

Теги: Новини Росії Обмін полоненими США Голос Америки Рекс Тіллерсон
Джерело: 24 Канал
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