Голос Америки. Підсумки розслідування втручання Росії у вибори США
Голос Америки 23:04, 28 грудня 86 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – основні віхи та проміжкові результати розслідування російського втручання в американські вибори.
Також у випуску:
Держдеп бачить в обміні полоненими поступ у виконанні Мінських домовленостей.
"Ми знаємо, з ким маємо справу", – Держсекретар Тіллерсон про Росію.
Джерело: 24 Канал
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