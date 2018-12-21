"Телепомойка" против BBC: Россия собралась отомстить британцам за "дискредитацию" канала RT

Федеральный контролирующий орган "Роскомнадзор" официально заявил, что собирается проверить работу телеканала BBC World News и сайта BBC, не нарушают ли они случайно своими материалами российское законодательство.

Об этом сообщило ВВС.

Напомним, британский медиарегулятор Ofcom 20 декабря 2018 года принял решение о нарушении каналом Russia Today британского кодекса телерадиовещания, в частности, при освещении отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. Признано, что RT нарушил принцип беспристрастности в семи случаях в течение шести недель весной этого года. Именно поэтому Ofcom рассматривает возможность ввести санкции против телеканала.

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Российский медиарегулятор отреагировал бурно и сразу начал проверку британского новостного телеканала и сайта BBC. Представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что российская сторона неоднократно предупреждала британскую о возможном зеркальном ответе.

Давно пора. Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ и постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитации наших журналистов и т.д. – не оставляют другого выбора, кроме зеркального ответа,

– заявила Захарова.

Представитель ВВС в ответ заявил, что и в России, и во всех без исключения других странах мира "ВВС предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства".

Комментарии к посту Захаровой

Пользователи социальной сети, где Захарова разместила пост, были менее дипломатическими: "Русских СМИ не существует. Существует российская пропаганда", "Телепомойка Рашка-тудей и рядом не стояла с ВВС", "А зачем россиянам знать правду, если есть Кисель-ТВ" тому подобное.

К слову, еще в ноябре 2014 года главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян, известная также как интервьюер "Петрова" и "Боширова", жаловалась на цензуру в Британии после того, как британский медиарегулятор Ofcom обвинил телеканал в необъективном освещении событий в Украине.



В 2016 году сюжет англоязычного пророссийского канала Russia Today, в котором обнаружили откровенную ложь, также стал причиной расследования британского регулятора СМИ, а ранее он уже фиксировал 15 других нарушений речи на Russia Today.