"Нападение Порошенко": росСМИ запустили очередной фейк

Российские пропагандисты запустили очередной фейк об Украине. Так, они считают, что президент Петр Порошенко готовит провокацию против РФ, чтобы продлить военное положение в Украине.

Домыслы нафантазировали пропагандисты "Комсомольской правды".

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Так, они высказали безосновательное мнение о том, что президент Петр Порошенко готовит провокации и намерен "напасть на Украину".

Вариантов немного. Самый реалистичный – это удар Киева по Донбассу. Весь декабрь Украина взымала дополнительные войска, – сначала в Мариуполь. Но когда Москва официально заявила о подготовке здесь Киевом нападения, Украина начала наращивать группировки в Горловке. Замысел прост – отрезать "ЛНР" от "ДНР",

– уверены в росСМИ.

Второй вариант, по убеждению кремлевских журналистов, – обострение ситуации на границе с оккупированным Крымом. Так, пропагандисты приводят вариант обстрела в районе Перекопа, чтобы вызвать огонь в ответ, результаты которого будут сняты иностранными журналистами.

"Третий вариант – самый простой – здесь ничего придумывать не надо. Банально снова отправить на убой через Керченский пролив военные корабли. Турчинов даже пригласил принять участие в этой авантюре западных наблюдателей. Не учел одного – Россия может спокойно пропустить украинские корабли, если, конечно, они не начнут наглеть и нарушать абсолютно все", – пишут в издании.

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Четвертым вариантом пропагандисты называют атаку украинскими силами Приднестровья, где находятся российские миротворцы.

"Пятый вариант – совсем глупый. Но нынешний Киев способен и на него – провокация на границе материковой России, за которую придется отвечать. А дальше во всех случаях – крики в прессе, с трибуны ООН и так далее", – добавляют пропагандисты.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.