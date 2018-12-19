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      "Окраина России": опальная Поклонская неоднозначно высказалась об Украине

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      Поклонская назвала Украину "окраиной России"
      Поклонская назвала Украину "окраиной России" / Соцсети

      Бывшая так называемая прокур Крыма Наталья Поклонская в очередной раз выдала перл. На этот раз депутат Госдумы РФ заявила, что "Украина – это Россия", более того "это окраина России".

      Видео с такими ее словам появилось в сети.

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      Украина – не такая. Украина – это Россия. Украина – это окраина России. И там живут люди, точно такие же как и мы. И они хотят жить под мирным небом. Они хотят, чтобы дети ходили в школу и чтобы их спокойно встречать дома, не переживая, что ребенок не вернется. Они хотят разговаривать на родном русском языке. Они хотят сохранять наши традиции, они хотят учить нашу историю, они хотят 9 мая выходить на парад вместе с ветеранами "Великой Отечественной войны". Поверьте мне, они этого хотят,
      – убеждает опальный политик.

      В то же время Поклонская считает, что Украина, Россия и Беларусь – неделимые и являются народом.

      "Мы – один народ, мы ничем не отличаемся друг от друга. Мы не можем развиваться и процветать отдельно друг от друга", – подчеркнула Поклонская.

      К слову, в начале октября Генпрокуратура Украины объявила Поклонской подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Экс-прокурор обвиняется, в частности, в том, что запретила деятельность Меджлиса и подписала обвинительное заключение в отношении заместителя председателя этого крымскотатарского органа Ахмета Чийгоза.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Криминальные новости Российская пропаганда Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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